С начала войны в Украине США и РФ воспользовались линией спецсвязи только один раз – Reuters

Речь о "деконфликтной" линии, созданной в марте 2022 года, которая соединяет Европейское командование вооруженных сил США и Национальный центр управления обороной РФ.

Чиновник сказал, что Соединенные Штаты инициировали звонок по этой линии, чтобы сообщить о своей обеспокоенности по поводу российских военных операций вблизи критически важных объектов инфраструктуры в Украине.

Источник отказался вдаваться в подробности, но сказал, что линия не использовалась, когда 15 ноября в Польше упала ракета, в результате чего погибли два человека.

Reuters напоминает, что ранее США публично выражали озабоченность ситуацией вокруг Запорожской АЭС, находящейся под контролем российских войск, предполагая, что звонок мог касаться этой ситуации.