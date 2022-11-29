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С начала войны в Украине США и РФ воспользовались линией спецсвязи только один раз – Reuters

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"Деконфликтная" линия соединяет Европейское командование вооруженных сил США и Национальный центр управления обороной РФ
"Деконфликтная" линия соединяет Европейское командование вооруженных сил США и Национальный центр управления обороной РФ
Фото: depositphotos.com

Линия связи, созданная между вооруженными силами США и России в начале войны Москвы против Киева, до сих пор использовалась только один раз. Об этом сообщил агентству Reuters неназванный официальный представитель США.

Речь о "деконфликтной" линии, созданной в марте 2022 года, которая соединяет Европейское командование вооруженных сил США и Национальный центр управления обороной РФ.

Чиновник сказал, что Соединенные Штаты инициировали звонок по этой линии, чтобы сообщить о своей обеспокоенности по поводу российских военных операций вблизи критически важных объектов инфраструктуры в Украине.

Источник отказался вдаваться в подробности, но сказал, что линия не использовалась, когда 15 ноября в Польше упала ракета, в результате чего погибли два человека. 

Reuters напоминает, что ранее США публично выражали озабоченность ситуацией вокруг Запорожской АЭС, находящейся под контролем российских войск, предполагая, что звонок мог касаться этой ситуации.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, война, Москва, военные, АЭС, война России против Украины, Reuters
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