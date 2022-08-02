Самолет российского олигарха Керимова, несмотря на санкции, продолжает летать в Европу – СМИ

По информации издания, самолет олигарха после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину совершил множество перелетов по Европе.

"За несколько дней до начала российского вторжения борт Керимова прилетел с Карибских островов в Москву, а через несколько дней самолет олигарха отправился на Мальдивы, затем перелетел в Дубай", – говорится в статье.

14 марта Bombardier Global 6000 прилетел в немецкий Ганновер. Затем 6 мая борт покинул Германию и направился в Ташкент. Далее самолет полетел в Баку, в тот же день — в Тбилиси. Уже 7 мая самолет прилетел Таллинн. Через два дня борт покинул аэропорт Таллинна и направился в Пизу, откуда в тот же день вылетел в Дубай.

С конца мая по конец июля самолет олигарха Керимова успел пять раз посетить Париж, Белград, Будапешт, трижды – Вену, Кипр, трижды он летал в Мюнхен, итальянскую Катанию, французский город в Провансе Авиньон, греческий Минос, бельгийский город Брюгге, Ригу, дважды побывал в Милане и пять раз посетил Лондон – в июне и в июле.

На данный момент борт подсанкционного олигарха находится в Дубае.