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Самолет российского олигарха Керимова, несмотря на санкции, продолжает летать в Европу – СМИ

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Подсанкционный российский олигарх Сулейман Керимов продолжает летать по Европе
Подсанкционный российский олигарх Сулейман Керимов продолжает летать по Европе
Фото: ЕРА

Несмотря на санкции, которые США и Евросоюз ввели против российского олигарха Сулеймана Керимова, его самолет Bombardier Global 6000 регулярно совершал рейсы в европейские города. Об этом говорится в расследовании "Украинской правды", опубликованном 2 августа.

По информации издания, самолет олигарха после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину совершил множество перелетов по Европе.

"За несколько дней до начала российского вторжения борт Керимова прилетел с Карибских островов в Москву, а через несколько дней самолет олигарха отправился на Мальдивы, затем перелетел в Дубай", – говорится в статье.

14 марта Bombardier Global 6000 прилетел в немецкий Ганновер. Затем 6 мая борт покинул Германию и направился в Ташкент. Далее самолет полетел в Баку, в тот же день — в Тбилиси. Уже 7 мая самолет прилетел Таллинн. Через два дня борт покинул аэропорт Таллинна и направился в Пизу, откуда в тот же день вылетел в Дубай.

С конца мая по конец июля самолет олигарха Керимова успел пять раз посетить Париж, Белград, Будапешт, трижды – Вену, Кипр, трижды он летал в Мюнхен, итальянскую Катанию, французский город в Провансе Авиньон, греческий Минос, бельгийский город Брюгге, Ригу, дважды побывал в Милане и пять раз посетил Лондон – в июне и в июле.

На данный момент борт подсанкционного олигарха находится в Дубае.

Контекст:

С начала военного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

15 марта ЕС утвердил четвертый пакет санкций, согласно которому финансовые и визовые ограничения были введены против миллиардера Романа Абрамовича (12-е место в списке богатейших россиян по версии Forbes), совладельцев "Альфа-Групп" Германа Хана и Алексея Кузьмичева, миллиардера Виктора Рашникова, российского сенатора, миллиардера Сулеймана Керимова (10-е место в списке богатейших россиян по версии Forbes).

30 июля министерство финансов США заморозило активы, связанные с Сулейманом Керимовым, на сумму в $1 млрд.  

Теги: Россия, санкции, самолет, олигархи, война России против Украины, Сулейман Керимов
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