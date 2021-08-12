Санду встретилась с замглавы администрации президента РФ Козаком и заявила об "активизации двусторонних контактов"

По словам президента Молдовы, во время встречи они с Козаком "подтвердили настрой на прагматичный, конструктивный диалог в интересах наших граждан", обсудили экспорт сельхозпродукции из Молдовы в Россию и новый контракт на поставку газа для Молдовы.

Также Санду отметила твердое намерение Республики Молдова возобновить процесс урегулирования приднестровского конфликта "мирными, политико-дипломатическими средствами, при соблюдении суверенитета и территориальной целостности нашей страны в ее международно признанных границах".

"У нас обширная двусторонняя повестка с Российской Федерацией и много тем, представляющих взаимный интерес для наших государств и граждан. Мы обсудили их в рамках сегодняшней встречи и готовы продолжить их детальное рассмотрение, в том числе за счет активизации двусторонних контактов", – заявила президент Молдовы.

Козак на брифинге по итогам встречи назвал прошедшие переговоры "конструктивными и доброжелательными" и заявил, что страны "обязательно будут сотрудничать", пишет молдавское издание NewsMaker.

Политик отметил, что обсудил с Санду ситуацию в Приднестровье, утилизацию боеприпасов, сотрудничество в сфере торговли, в том числе снятие действующих ограничений.