Сенат Аргентины легализовал аборты

Закон о легализации абортов поддержало большинство аргентинских сенаторов. Президент страны Альберто Фернандес выступал за эту инициативу в своей предвыборной кампании.

Одна из сенаторов назвала день принятия закона об абортах историческим Фото: senado.gob.ar

Сенат Аргентины (верхняя палата Национального конгресса Аргентины) проголосовал за принятие закона, позволяющего проводить аборты при сроке беременности до 14 недель. Закон поддержали 38 сенаторов, сказано в заявлении Сената от 30 декабря.

Против проголосовали 29 парламентариев, еще один воздержался. Сенатор от аргентинской провинции Ла-Пампа Норма Дуранго назвала этот день историческим.

Во время голосования у здания Национального конгресса Аргентины собрались сторонники принятия закона, которые были одеты в зеленый цвет. Там же были и противники движения в синих одеждах, сообщил телеканал Euronews.

Этот закон поддержал президент страны Альберто Фернандес, выступавший за разрешение абортов в своей предвыборной кампании. Комментируя решение Сената, Фернандес написал в Twitter, что "безопасный, законный и бесплатный аборт – это закон".

El aborto seguro, legal y gratuito es ley.

A ello me comprometí que fuera en los días de campaña electoral.

Hoy somos una sociedad mejor que amplía derechos a las mujeres y garantiza la salud pública.

Recuperar el valor de la palabra empeñada. Compromiso de la política. pic.twitter.com/cZRy179Zrj — Alberto Fernández (@alferdez) December 30, 2020

Предыдущий закон об абортах аргентинские законодатели отклонили в 2018 году, но на этот раз его поддержало левоцентристское правительство, отмечает Associated Press.

В странах Латинской Америки действует жесткое законодательство об абортах. Аборты в течение 12 недель беременности являются легальными на Кубе, в Гайане и Уругвае, пояснил Euronews. В Мексике штат Мехико также легализовал аборты в первые 12 недель, однако в другом штате – Гуанахуато – за такой поступок женщине грозит 30 лет тюрьмы.

В преимущественно католической Аргентине действовал один из самых строгих в мире законов об абортах. Прерывать беременность разрешали только в случае изнасилования и если беременность угрожала жизни матери или плода. При президенте-консерваторе Маурисио Макри законопроект о легализации поддержала только нижняя палата конгресса.