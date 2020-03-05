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Сенатор Уоррен отказалась от борьбы за выдвижение кандидатом в президенты США от демократов

После праймериз в "супервторник" оставалось четыре претендента на номинирование кандидатом в президенты США от Демократической партии. Сегодня сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен вышла из гонки.

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Уоррен не сказала, за кого призовет голосовать своих сторонников
Уоррен не сказала, за кого призовет голосовать своих сторонников
Фото: ЕРА

70-летняя Элизабет Уоррен, сенатор от штата Массачусетс, заявила о выходе из гонки за право стать кандидатом в президенты США от Демократической партии. Такое заявление она сделала 5 марта во время выступления перед сторонникам в городе Кембридж.

Текст речи Уоррен опубликован на веб-странице ее избирательного штаба.

"Хочу, чтобы вы услышали это от меня самой: сегодня я прекращаю нашу кампанию. Знаю, как тяжело вы все работали. Спасибо за все, что вы вложили в эту кампанию. Знаю, что когда мы начинали борьбу, вы не хотели бы это услышать. Это не то объявление, которое я когда-либо хотела сделать. Но я отказываюсь позволить разочарованию ослепить меня или вас, чтобы мы забыли обо всем, чего достигли", – сказала политик, обращаясь к членам своей команды.

Уоррен не сказала, за кого из оставшихся кандидатов она посоветует голосовать своим сторонникам.

Во время праймериз в "супервторник" 3 марта Уоррен не удалось добиться победы ни в одном из 14 штатов, а в родном Массачусетсе она заняла третье место после Джо Байдена и Берни Сандерса.

31 декабря 2018 года Уоррен стала первым сенатором, которая официально начала подготовку к президентской кампании 2020 года.

После ее отказа в гонке за право номинироваться кандидатом в президенты от демократов осталось три человека: Байден, Сандерс и Тулси Габбард.

Байден выиграл праймериз в Алабаме, Арканзасе, Вирджинии, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Оклахоме, Северной и Южной Каролине, Теннесси и Техасе.

Его главный соперник Сандерс – в Вермонте, Калифорнии, Колорадо, Юте, Нью-Гэмшире и Неваде.

Во время партийных праймериз происходит официальное выдвижение кандидатов в президенты США. Президентские выборы 2020 года запланированы на 3 ноября.

Теги: Джо Байден, выборы в США, Массачусетс, Берни Сандерс, праймериз, Демократическая партия, Элизабет Уоррен, Вермонт
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