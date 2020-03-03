"Супервторник" в США. Власти призвали участников праймериз опасаться иностранного вмешательства

3 марта первичные выборы в США пройдут в 14 штатах. Накануне силовые ведомства страны и Госдеп подписали совместное обращение, в котором предупреждают, что иностранные государства попытаются повлиять на ход праймериз.

И у демократов, и у республиканцев сегодня проходят праймериз Фото: ЕРА

Иностранные государства попытаются повлиять на ход внутрипартийных выборов, которые пройдут в 14 американских штатах в так называемый супервторник 3 марта. Об этом говорится в обращении, которое 2 марта подписали государственный секретарь США Майк Помпео, глава Пентагона Марк Эспер, генпрокурор Уильям Барр и главы всех ведомств, входящих в разведывательное сообщество.

Текст документа опубликовал телеканал NBC News в Twitter.

"Американцам следует опасаться того, что иностранные игроки продолжают попытки повлиять на общественное мнение и сформировать видение избирателей. В социальных сетях они распространяют ложную информацию и пропаганду о политическом процессе и кандидатах, надеясь вызвать смятение и посеять сомнения в нашей системе. Мы остаемся в полной готовности ответить на любые попытки сорвать избирательный процесс 2020 года", – говорится в заявлении.

Правительство, силовые и разведывательные структуры координируют усилия, чтобы противостоять иностранному влиянию, добавили авторы обращения.

JUST IN: State Dept., DOJ, FBI and others issue joint statement ahead of #SuperTuesday:



Americans "must remain aware that foreign actors continue to try to influence public sentiment and shape voter perceptions." pic.twitter.com/rfR4xaO1BS — NBC News (@NBCNews) March 2, 2020

Страны, которые могут вмешаться в ход выборов, в тексте не названы. В ноябре 2019 года главы силовых ведомств сообщали, что угроза исходит от России, Китая и Ирана.

В феврале 2020 года СМИ сообщали, что Россия будет пытаться помочь как президентской кампании демократа Берни Сандерса, так и республиканцу Дональду Трампу, который надеется переизбраться на пост главы Белого дома.

3 марта в 14 штатах США, а также в Американском Самоа будут выбирать кандидата в президенты от Демократической партии. В этот же день пройдут 14 праймериз Республиканской партии. Наиболее масштабный день первичных выборов в Америке называют "супервторником".

Во время партийных праймериз происходит официальное выдвижение кандидатов в президенты США. Президентские выборы 2020 года запланированы на 3 ноября.