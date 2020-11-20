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Сенегальские рыбаки заразились неизвестной болезнью

Больные жаловались на гнойные прыщи, раздражение глаз и сильный зуд по всему телу. Губернатор столичного региона страны Аль Хассан Салла сказал, что сначала было известно о заражении 82 человек, но позже поступили сообщения о как минимум 200 пострадавших.

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Больные рыбаки приезжали из сенегальских городов Ломпуль, Сент-Луис и Фасс Бойе
Больные рыбаки приезжали из сенегальских городов Ломпуль, Сент-Луис и Фасс Бойе
Фото: ЕРА

В западноафриканском Сенегале более 200 рыбаков заразились неизвестной болезнью. Они могли подхватить ее в открытом море, пишет сенегальская газета Sud Quotidien 19 ноября со ссылкой на губернатора столичного региона страны Аль Хассана Салла.

У больных были гнойные прыщи на лице, опухали губы. Они чувствовали раздражение глаз и сильный зуд по всему телу. Один из больных предположил, что мог подхватить болезнь при контакте с морской водой, куда сбросили токсичные продукты.

Аль Хассан Салл сказал, что сначала было известно о заражении 82 человек, но позже количество больных увеличилось до как минимум 200. По его словам, профильные ведомства собираются взять пробы воды, где рыбаки могли заразиться. 

В министерстве рыболовства и морских дел Сенегала пояснили газете, что рядом с местом обнаружения заболевания добывают цирконий. Там же размещены предприятия химической промышленности и ведется разведка нефтяных месторождений.

Другая сенегальская газета Le Soleil пишет, что пострадавшие рыбаки больше всего оказываются поражены те части тела, которые контактировали с океанской водой. Они приезжали из городов Ломпуль, Сент-Луис и Фасс Бойе.

Президент Национального союза рыбаков Сенегала Мустафа Диоп в комментарии газете рассказал о как минимум о 305 зараженных. 

Всех заболевших с подобными симптомами, по данным газеты Dacar Actu, изолируют в прибрежном городе Рюфиск. Около него находится предполагаемый опасный участок в открытом море.

Теги: Сенегал, пострадавшие, болезнь, море
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