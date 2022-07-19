Сербия купила 500 млн м³ газа у Венгрии

Сербия уже перевела авансовый платеж в размере €250 млн и намерена отправить еще один в конце июля, сообщил сербский портал Nova.rs. Как заявил министр финансов страны Синиша Мали, поставки из Венгрии – один из трех источников обеспечения Сербии газом, чтобы "пережить зиму". Другие два – собственные запасы и поставки из России.

Согласно договоренностям двух стран, Сербия будет иметь право использовать ежедневный объем в размере 3 млн м³ газа в октябре и 6 млн м³ – в зимние месяцы. В марте суточный объем вновь вернется к 3 млн м³ газа в сутки.

Министр финансов Сербии также добавил, что "благодаря своим китайским друзьям" страна приобретет уголь. Кроме того, он заявил, что правительство намерено подписать соглашения с 11 странами, чтобы "обеспечить Сербию достаточными источниками энергии".