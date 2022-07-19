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Сербия купила 500 млн м³ газа у Венгрии

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Сербия объявила о закупке газа у Венгрии
Сербия объявила о закупке газа у Венгрии
Фото: EPA

Сербия приобрела 500 млн м³ газа у Венгрии. Топливо будет храниться в венгерских хранилищах до 1 октября. Об этом 18 июля сообщило венгерское издание Telex.

Сербия уже перевела авансовый платеж в размере 250 млн и намерена отправить еще один в конце июля, сообщил сербский портал Nova.rs. Как заявил министр финансов страны Синиша Мали, поставки из Венгрии – один из трех источников обеспечения Сербии газом, чтобы "пережить зиму". Другие два – собственные запасы и поставки из России. 

Согласно договоренностям двух стран, Сербия будет иметь право использовать ежедневный объем в размере 3 млн м³ газа в октябре и 6 млн м³ – в зимние месяцы. В марте суточный объем вновь вернется к 3 млн м³ газа в сутки.

Министр финансов Сербии также добавил, что "благодаря своим китайским друзьям" страна приобретет уголь. Кроме того, он заявил, что правительство намерено подписать соглашения с 11 странами, чтобы "обеспечить Сербию достаточными источниками энергии".

Контекст:

Сербия почти полностью зависима от российского газа, контрольные пакеты ее основных энергетических компаний принадлежат российским структурам. Как сообщала "Русская служба BBC", Россия финансировала строительство подземного хранилища газа "Банатский двор", которое открылось в 2011 году и стало одним из крупнейших в Юго-Восточной Европе. Совладельцем управляющей компании хранилища является "Газпром".

После нападения России на Украину 24 февраля, когда другие европейские страны стали отказываться от российского газа или сокращать его поставки, Сербия начала искать для себя более выгодные условия сотрудничества с РФ. Как сообщала "Немецкая волна", президент Сербии Александар Вучич и президент РФ Владимир Путин 29 мая согласовали контракт на поставки газа на три года и договорились об "укреплении сотрудничества". Сербия будет платить за российский газ $400 за 1 тыс. м³ – почти в четыре раза меньше, чем платят другие европейские страны.

Теги: Россия, Владимир Путин, газ, санкции, Венгрия, Сербия, Александр Вучич, сотрудничество, Синиша Мали
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