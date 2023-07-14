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Сербия не вводит санкции против России из соображений морали, заявил президент страны Вучич

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Вучич считает, что США ввели санкции против руководителя Агентства безопасности и информации Сербии, потому что страна не вводит ограничений в отношении РФ
Вучич считает, что США ввели санкции против руководителя Агентства безопасности и информации Сербии, потому что страна не вводит ограничений в отношении РФ
Фото: EPA

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал почему его страна не вводит санкции против страны-агрессора России. Свое мнение он озвучил телеканалу Pink 13 июля.

По словам Вучича, Сербия не вводит санкции против России из "соображений морали".

"Моральная позиция Сербии является наиболее важной. Мы не зарабатываем на этом деньги", – сказал он.

В то же время он добавил, что не уверен, что Сербии удастся и далее не вводить санкции против РФ.

В начале этой недели США ввели санкции против руководителя Агентства безопасности и информации Сербии Александра Вулина. В США считают, что Вулин содействует "злонамеренным действиям России, которые подрывают безопасность и стабильность на Западных Балканах", пишет Bloomberg. Также его называют "близким другом" президента страны-агрессора РФ Владимира Путина. Также он может быть связан с поставкой оружия и наркотиков в регион, отмечает Assoсiated Press.

Президент Сербии Вучич считает, что если бы Белград присоединился к ограничениям ЕС и США против страны-агрессора РФ, то санкций в отношении Вулина не было бы.

"Если нам предоставят какую-либо информацию о наркотиках, мы будем преследовать Вулина. Но это не так. Причина в Москве и отношении к России. И если бы я за несколько дней до этого сказал, что мы вводим санкции против России, то не было бы санкций против Вулина", – сказал Вучич в интервью Pink.

Контекст:

Сербия осудила агрессию РФ против Украины, но отказывается вводить санкции против страны-агрессора. В МИД Украины в апреле 2022 года выражали разочарование по этому поводу, а канцлер Германии Олаф Шольц подчеркивал, что Сербия как страна, стремящаяся стать членом Европейского союза, должна присоединиться к санкциям ЕС против России из-за ее вторжения в Украину. Вучич объяснял, что причина такой позиции его страны в "очень сложной ситуации" с энергоснабжением.

Теги: Россия, США, санкции, Москва, Сербия, Балканы, Александр Вучич, Белград, Pink, ЕС
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