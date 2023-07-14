Сербия не вводит санкции против России из соображений морали, заявил президент страны Вучич

Вучич считает, что США ввели санкции против руководителя Агентства безопасности и информации Сербии, потому что страна не вводит ограничений в отношении РФ Фото: EPA

По словам Вучича, Сербия не вводит санкции против России из "соображений морали".

"Моральная позиция Сербии является наиболее важной. Мы не зарабатываем на этом деньги", – сказал он.

В то же время он добавил, что не уверен, что Сербии удастся и далее не вводить санкции против РФ.

В начале этой недели США ввели санкции против руководителя Агентства безопасности и информации Сербии Александра Вулина. В США считают, что Вулин содействует "злонамеренным действиям России, которые подрывают безопасность и стабильность на Западных Балканах", пишет Bloomberg. Также его называют "близким другом" президента страны-агрессора РФ Владимира Путина. Также он может быть связан с поставкой оружия и наркотиков в регион, отмечает Assoсiated Press.

Президент Сербии Вучич считает, что если бы Белград присоединился к ограничениям ЕС и США против страны-агрессора РФ, то санкций в отношении Вулина не было бы.

"Если нам предоставят какую-либо информацию о наркотиках, мы будем преследовать Вулина. Но это не так. Причина в Москве и отношении к России. И если бы я за несколько дней до этого сказал, что мы вводим санкции против России, то не было бы санкций против Вулина", – сказал Вучич в интервью Pink.