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Сербские СМИ сообщили, что в протестах в Белграде участвовали "наемники из Украины". Украинское посольство опровергло

Украинские дипломаты сообщили, что им неизвестно об участии граждан Украины в протестах, которые проходили в Сербии в последние дни, и призвали сербские СМИ не распространять ложную информацию об Украине.

В ходе протестов сербская полиция задержала 153 человека
В ходе протестов сербская полиция задержала 153 человека
Фото: EPA

Посольство Украины в Сербии опровергло сообщения некоторых сербских СМИ, что к массовым протестам в Белграде причастны "наемники из Украины". 

"Через российские и пророссийские информационные ресурсы в информационном пространстве Сербии распространяется информация о предполагаемом "украинском сценарии" и причастности украинцев к событиям в Сербии. В связи с этим посольство Украины в Сербии официально заявляет, что государство Украина никоим образом не вмешивается во внутриполитическую ситуацию в Республике Сербия", – сказано в опубликованном на сайте посольства 9 июля заявлении. 

Украинские дипломаты сообщили, что им неизвестно об участии граждан Украины в протестах. 

Посольство призвало сербские СМИ не распространять ложную информацию об Украине и ее гражданах.

9 июля сербское издание Alo! опубликовало заметку с заголовком: "Наемники из Украины уничтожили Белград! Новое откровение о разрушительных протестах демонстрантов". В ней говорилось, что в протестах в Белграде якобы участвовали наемники американской частной военной компании Blackwater – граждане Сербии, которые ранее воевали на Донбассе против сепаратистов. Эту информацию перепечатали некоторые российские СМИ, в частности, ТАСС и "Взгляд"

В тот же день Alo! сообщило о задержании во время беспорядков гражданина Украины, который якобы въехал в страну 3 июля. Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич процитировал эту заметку в эфире телеканала Pink и заявил, что данная информация нуждается в проверке. 

Пресс-служба МВД Сербии сообщила 9 июля, что в ходе протестов в разных городах страны 118 полицейских получили травмы, было задержано 153 человека. В заявление об иностранцах не упоминается.

7 июля президент Сербии Александр Вучич заявил, что в столице из-за ситуации с коронавирусной инфекцией введут комендантский час. Заявление Вучича спровоцировало массовые протесты в Белграде, которые продолжались три дня. В городе произошли столкновения участников протеста с полицией, вечером 7 июля протестующим удалось ворваться в здание парламента

После массовых акций кризисный штаб под руководством премьер-министра Аны Брнабич решил усилить карантин в Белграде, в частности, запретил собрания с участием более 10 человек как в помещении, так и на открытом воздухе, но отказался от идеи вводить комендантский час. Брнабич подчеркнула, что для введения полного запрета на передвижение потребуется объявить в стране чрезвычайное положение.

Теги: протесты, Сербия, Белград, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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