Северная Корея продолжала развивать ядерные программы в 2021 году, несмотря на санкции и ухудшение экономики – отчет ООН

В отчете группы независимых наблюдателей за санкциями комитету Совета Безопасности ООН по санкциям против Северной Кореи говорится, что Пхеньян "продолжал искать материалы и технологии для этих программ за рубежом".

Несмотря на то, что страна сосредоточила внимание на усугублении экономических трудностей, КНДР продолжала поддерживать и развивать свои ядерные программы и программы баллистических ракет, заключили наблюдатели.

Северная Корея сократила торговлю на фоне пандемии коронавируса, нанеся этим ущерб экономике, которая находится под международными санкциями, пишет Reuters.

Заявления КНДР свидетельствуют об ухудшении гуманитарного кризиса. Из-за локдауна, введенного в связи с распространением COVID-19, торговля практически остановлена, а урожай прошлого года сильно пострадал от наводнений. Поэтому перспективы для населения Северной Кореи "плохи", заявили наблюдатели ООН.