Шендерович: Таких ипотек нет, как они себя ведут

Российский телеведущий Виктор Шендерович в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что уход с телевидения был для него счастьем.

Шендерович: Махнуться баш на баш на эти ипотеки и эти зарплаты я бы не хотел Фото: Виктор Шендерович / Facebook

Российский писатель-сатирик, публицист и телеведущий Виктор Шендерович уверен, что никакие ипотеки не могут быть оправданием для пропагандистов. Об этом он заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Знаете, когда я пытался вступиться за моего бывшего товарища по НТВ перед Филиппом Бахтиным, бывшим редактором Esquire русского, я иронически сказал: "Ну, ипотека". Он сказал: "Такой ипотеки нет, как он себя ведет". Таких ипотек нет, как они себя ведут. И конечно, махнуться баш на баш на эти ипотеки и эти зарплаты я бы не хотел. Я бы сошел с ума", – подчеркнул он.

Журналист рассказал, что почувствовал облегчения, уйдя с телевидения.

"Но когда это все закончилось и когда выяснилось, что я никому ничего не должен и могу просто писать, что хочу и когда хочу, это было для меня счастьем. Я за эти 17 лет после исчезновения с телевидения, особенно за последние 10, когда я ушел даже с радио, с "Плавленого сырка", – когда исчезла необходимость каждую неделю непременно комментировать вот это все, я написал десяток пьес, я написал несколько повестей. И я очень доволен этим", – добавил он.

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