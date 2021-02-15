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Шлосберг: Путин сегодня – это император Российской Федерации. Его фетиш – власть и неограниченные финансовые ресурсы

Российский оппозиционный политик Лев Шлосберг заявил, что президент РФ Владимир Путин – это человек с огромным количеством психологических комплексов.

Шлосберг: Никакого нормального, уважительного разговора с людьми у этой верхушки быть не может: они людей ненавидят, боятся и презирают
Шлосберг: Никакого нормального, уважительного разговора с людьми у этой верхушки быть не может: они людей ненавидят, боятся и презирают
Фото: Лев Шлосберг / Facebook

Российский оппозиционный политик Лев Шлосберг в интервью "Фактам" назвал президента России Владимира Путина "императором РФ", которого интересуют только власть и неограниченные финансовые ресурсы.

"Общество устало от Путина, он себя исчерпал и как политик, и как управленец. Он очень несовременный, абсолютно советский, он спецслужбист – человек, который вообще никому не доверяет. Он не верит народу, не верит в народ, он не верит окружению. Это человек с огромным количеством психологических комплексов. И в такой ситуации власть неизбежно деградирует. Фактически Путин сегодня – это император Российской Федерации с полномочиями, превышающими полномочия Николая Александровича Романова, последнего русского императора, трагически закончившего свою жизнь вместе с семьей. Для Путина фетишем являются власть и доступ, как выяснилось, к неограниченным финансовым ресурсам", – подчеркнул Шлосберг.

По его словам, представители власти в РФ ненавидят российский народ.

"Вообще это отдельная проблема, это не проблема протестов – насколько за власть держатся люди, которые были на самом деле никем, у которых не было ничего. Они не родились не то что в изобилии, а в обеспеченной семье, они не получили свой бизнес нормальным, законным путем, они его украли либо отняли, что, по сути, то же самое, что украли, получили через насилие, получили через блат, получили через власть. Сегодня концентрация во власти людей, незаконным образом достигших своих высот в России, просто колоссальная. Это развратило российскую власть до степени полного отчуждения от общества. Никакого нормального, уважительного разговора с людьми у этой верхушки быть не может: они людей ненавидят, боятся и презирают", – заявил Шлосберг.

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта. Госдума РФ, в частности, поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

31 октября 2020 года Путин внес в Госдуму законопроект, который позволит ему стать пожизненным сенатором. Парламент принял его 9 декабря.

Теги: Россия, Владимир Путин, Лев Шлосберг, политика
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