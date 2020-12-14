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Следком РФ решил привлечь к уголовной ответственности судей из Литвы, рассматривавших дело о событиях в Вильнюсе 1991 года

В Следкоме РФ считают "заведомо неправосудными" приговоры россиянам за их участие в штурме в 1991 году телецентра в Вильнюсе.

В 1991 году советские войска применили в Вильнюсе танки
В 1991 году советские войска применили в Вильнюсе танки
Фото: ЕРА

Следственный комитет РФ сообщил 14 декабря о заочном предъявлении обвинения в уголовном преступлении судьям Вильнюсского окружного суда Литвы Айноре Мацявичене, Виргинии Пакальните-Тамошюнайте и Артурасу Шумскасу, которые рассматривали дело о событиях января 1991 года.

13 января 1991 года, менее чем через год после провозглашения выхода Литвы из состава СССР, бойцы 7-й десантной дивизии вооруженных сил СССР при поддержке группы спецназначения "Альфа" штурмовали с использованием танков телевизионный центр Вильнюса, окруженный митингующими. Отстаивая независимость, погибли 14 жителей Литвы.

"27 марта 2019 года судебная коллегия ...вынесла заведомо неправосудный приговор в отношении более 50 российских граждан, в том числе задержанных на территории Литвы Юрия Меля и Геннадия Иванова. Литовским судом российские граждане признаны виновными якобы в преступлениях против Литовского государства и военных преступлениях... Судьям Мацявичене, Пакальните-Тамошюнайте и Шумскасу заочно предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 305 УК РФ за вынесение заведомо неправосудного приговора суда к лишению свободы граждан Российской Федерации", – говорится в сообщении Следкома РФ.

В российском ведомстве отметили, что "следствием приняты необходимые меры к организации международного розыска обвиняемых".

Обосновывая свою позицию, Следком РФ утверждает, что "в момент вынесения решения литовским судьям было достоверно известно, что события в Вильнюсе, участие в которых инкриминировалось гражданам Российской Федерации, имели место в тот период, когда Литовская ССР не была независимым государством и входила в состав СССР".

"Независимость Литовской Республики была признана лишь в сентябре 1991 года. В январских событиях 1991 года в Вильнюсе военнослужащие СССР выполняли свой служебный долг и действовали в соответствии с законодательством СССР в целях обеспечения общественного порядка", – заявила российская сторона.

В результате "январских событий" 1991 года советские войска были выведены из городов Литвы.

Литва была первой бывшей республикой СССР, которая объявила о своей независимости.

Теги: СССР, Литва, военные, штурм, митинг, Вильнюс, приговор, Следственный комитет РФ, независимость, преступление, обвинение, судья, войска
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