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Словакия несколько недель не пропускает на границе с Украиной немецкую технику для ремонта. В ситуацию пришлось вмешаться Шольцу – СМИ

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По данным издания, транспорт с около 15 разбитыми гаубицами ждет перед границей Словакии (фото иллюстративное)
По данным издания, транспорт с около 15 разбитыми гаубицами ждет перед границей Словакии (фото иллюстративное)
Фото: EPA

Словакия уже несколько недель не пропускает в свою страну вооружение немецкого производства из Украины для ремонта. Об этом написала 16 февраля немецкая редакция Business Insider со ссылкой на правительственные источники в Берлине.

Издание напомнило, что в середине декабря немецкая компания Kraus-Maffei Wegmann открыла ремонтный центр недалеко от словацкого города Михаловце на границе с Украиной по поручению вооруженных сил Германии, чтобы чинить сломанные гаубицы, зенитные установки Gepard или системы MARS.

Однако уже несколько недель Словакия не пропускает технику через границу, ссылаясь на нерешенные юридические вопросы, включая ввозные пошлины. По словам источников издания, транспорт с около 15 разбитыми гаубицами ждет перед границей Словакии, чтобы продолжить путь. 

Business Insider отмечает, что немецкое министерство обороны время от времени переправляет поврежденное вооружение в ремонтный центр через соседние страны ЕС. Однако в таких случаях приходится ехать лишние сотни километров – а значит, терять время.

Не совсем понятно, почему Словакия так реагирует, несмотря на соответствующее соглашение правительства. Немецкая сторона признает, что некоторые юридические вопросы, касающиеся ремонтного центра, были упущены из виду из-за скорости, с которой было заключено соглашение в конце прошлого года.

С другой стороны, как пишет издание, в Словакии должны пройти новые выборы после того, как в декабре правительство было отправлено в отставку путем вотума недоверия. С тех пор в стране наблюдаются правительственный кризис и нечеткие властные отношения. Левая оппозиция считается более пророссийской.

Согласно информации Business Insider, сперва ситуацию пыталось решить правительство Германии на разных уровнях, а сейчас уже вмешался и канцлер Олаф Шольц. В телефонном разговоре на прошлой неделе действующее правительство Словакии во главе с Эдуардом Хегером заверило Шольца, что теперь проблема будет решена в кратчайшие сроки.

"Однако в настоящее время никто в федеральном правительстве не хочет полагаться на это", – подытожили журналисты.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СМИ, Германия, Украина, Словакия, граница, вооружение, военная техника, оборона, пошлины, ремонт, война России против Украины, Олаф Шольц, канцлер, гаубица
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