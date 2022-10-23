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СМИ подтвердили гибель в Украине более 7,8 тыс. российских военных

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В регулярных частях армии РФ погибают молодые, отметили СМИ
В регулярных частях армии РФ погибают молодые, отметили СМИ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Медиазона", "Русская служба BBC" совместно с командой волонтеров подтвердили гибель в войне против Украины 7822 российских военных на основании сообщений местных властей, СМИ и родственников погибших.

Обновленные данные по состоянию на 21 октября опубликованы на сайте "Медиазоны".

Отмечается, что это число не отражает реальный уровень потерь, так как СМИ учитывают только публичные сообщения о гибели.

Указывается, что чаще других гибнут солдаты из Дагестана и Бурятии.

"В основном, сообщения о гибели солдат приходят из бедных регионов: средняя зарплата в них ниже медианной по России. За полгода войны в Украине погибло больше военнослужащих, чем за всю вторую чеченскую войну", – сказано в статье.

Среди погибших российских военных – офицерский состав, добровольцы, ВДВ, морская пехота и спецназ. Кроме того, известно также о 86 случаях гибели военных пилотов.

"В регулярных частях армии погибают молодые: больше всего смертей в группе 21-23 года. Добровольцы значительно старше: как правило, на войну записываются мужчины от 35 лет", – подчеркивается в публикации.

21 сентября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери России за период полномасштабного вторжения составляют 5937 человек погибшими.

"Это ложь: даже по нашему подсчету по открытым источникам погибших к тому моменту было больше – а значит, на самом деле эти цифры исчисляются десятками тысяч", – резюмировали авторы расследования.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Противник изначально планировал захватить Украину в течение нескольких дней.

По данным Генштаба ВСУ на 22 октября, общее число потерь РФ в войне против Украины достигло примерно 67 070 солдат.

Теги: Россия, СМИ, Украина, смерть, спецназ, добровольцы, Дагестан, Бурятия, морская пехота, расследование, война России против Украины, погибшие, пилот, мужчины, потери армии России, российские оккупанты
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