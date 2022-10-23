СМИ подтвердили гибель в Украине более 7,8 тыс. российских военных

Обновленные данные по состоянию на 21 октября опубликованы на сайте "Медиазоны".

Отмечается, что это число не отражает реальный уровень потерь, так как СМИ учитывают только публичные сообщения о гибели.

Указывается, что чаще других гибнут солдаты из Дагестана и Бурятии.

"В основном, сообщения о гибели солдат приходят из бедных регионов: средняя зарплата в них ниже медианной по России. За полгода войны в Украине погибло больше военнослужащих, чем за всю вторую чеченскую войну", – сказано в статье.

Среди погибших российских военных – офицерский состав, добровольцы, ВДВ, морская пехота и спецназ. Кроме того, известно также о 86 случаях гибели военных пилотов.

"В регулярных частях армии погибают молодые: больше всего смертей в группе 21-23 года. Добровольцы значительно старше: как правило, на войну записываются мужчины от 35 лет", – подчеркивается в публикации.

21 сентября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери России за период полномасштабного вторжения составляют 5937 человек погибшими.

"Это ложь: даже по нашему подсчету по открытым источникам погибших к тому моменту было больше – а значит, на самом деле эти цифры исчисляются десятками тысяч", – резюмировали авторы расследования.

Война России против Украины. Главное (обновляется)