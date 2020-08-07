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СМИ сообщили, где может находиться обвиненный в коррупции бывший король Испании

Бывший король Испании Хуан Карлос I, покинувший родину на фоне коррупционного скандала, прилетел в Абу-Даби, где поселился в одном из самых дорогих отелей в мире, пишет издание АВС.

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Король Испании Фелипе VI (справа) объявил о намерении лишить своего отца годового пособия
Король Испании Фелипе VI (справа) объявил о намерении лишить своего отца годового пособия
Фото: ЕРА

Бывший король Испании Хуан Карлос I, который из-за обвинений в отмывании денег и налоговом мошенничестве принял решение покинуть страну, сейчас находится в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Об этом сообщает издание ABC.

Он покинул Испанию 3 августа, сообщалось, что Хуан Карлос прилетел в Доминиканскую Республику.

Однако по сведениям издания, самолет монарха приземлился в Абу-Даби, после чего вертолетом его доставили в один из самых дорогих отелей мира Emirates Palace.

Хуан Карлос живет в номере стоимостью около €11 тыс. за ночь. Из-за суровых законов ОАЭ по отношению к папарацци сделать фото монарха там практически невозможно, пишет АВС.

Издание отмечает, что испанский монарх поддерживает хорошие отношения с королевскими семьями ОАЭ. 

После Абу-Даби Хуан-Карлос может отправиться в Доминиканскую Республику, пишет АВС.

Расследование по статьям об отмывании денег и налоговом мошенничестве прокуратура Испании начала в июне 2020 года. 

Бывшая подруга Хуана Карлоса, владелица багамской компании Solare Коринна Ларсен дала показания о том, что в 2012 году тогдашний правящий испанский монарх перевел на ее счета $65 млн, вероятно, полученные от короля Саудовской Аравии Абдаллы. Предполагается, что Хуан Карлос через два фонда управлял средствами, имеющими непрозрачное происхождение.

В марте 2020 года король Испании Фелипе VI получил письмо от британской юридической фирмы Kobre & Kim. В нем сообщалось, что в случае смерти Хуана Карлоса его сын получит статус бенефициара офшорного фонда Lucum Foundation. Фелипе VI заявил об отказе унаследовать "любые активы, инвестиции или финансовые структуры, происхождение которых не соответствует критериям законности".

Он также объявил о намерении лишить своего отца годового пособия в размере €194 232, которое выделялось из государственного бюджета.

Теги: Испания, ОАЭ, мошенничество, расследование, Абу-Даби, обвинение, Хуан Карлос
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