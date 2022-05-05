Собиравший BMW автозавод в Калининграде выделил сотрудникам участки под огороды

"В связи с непростым экономическим положением, в котором оказалось предприятие, "Автотор" реализует системные меры для сохранения и дополнительной социальной поддержки коллектива завода", – отметили в заявлении.
Руководство предприятия выделило всем желающим участки площадью 1 тыс. м2 в районе поселков Холмогоровка и Люблино. Общая площадь выделенной земли – 300 га.
С помощью жеребьевки холдинг распределил 168 участков.
"Для обеспечения будущего урожая на огородах заводчан на "Автотор" организована продажа высококачественного семенного картофеля отечественного производства", – добавили в релизе.
"Автотор" был основан в 1994 году, предприятие первым в РФ начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Общий объем производства превысил 2,5 млн авто, сообщает сайт компании.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали массово уходить международные компании.
По состоянию на 5 мая, согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, РФ покинули уже более 1 тыс. компаний.
Производители автомобилей Audi, Chevrolet, Cadillac, Ford, Mercedes, Jaguar, Harley Davidson, Volkswagen, Volvo, Porsche, Renault, Toyota, Scania, Mazda, Honda, Bentley, Aston Martin, Ducati, Lamborghini, Land Rover уходят с рынка. BMW заявила о закрытии своих заводов.