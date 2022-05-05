Собиравший BMW автозавод в Калининграде выделил сотрудникам участки под огороды

"В связи с непростым экономическим положением, в котором оказалось предприятие, "Автотор" реализует системные меры для сохранения и дополнительной социальной поддержки коллектива завода", – отметили в заявлении.

Руководство предприятия выделило всем желающим участки площадью 1 тыс. м2 в районе поселков Холмогоровка и Люблино. Общая площадь выделенной земли – 300 га.

С помощью жеребьевки холдинг распределил 168 участков.

"Для обеспечения будущего урожая на огородах заводчан на "Автотор" организована продажа высококачественного семенного картофеля отечественного производства", – добавили в релизе.

"Автотор" был основан в 1994 году, предприятие первым в РФ начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Общий объем производства превысил 2,5 млн авто, сообщает сайт компании.

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