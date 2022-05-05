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Собиравший BMW автозавод в Калининграде выделил сотрудникам участки под огороды

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Автохолдинг продает своим сотрудникам семена картофеля
Автохолдинг продает своим сотрудникам семена  картофеля
Фото: pixabay.com

Автомобильный холдинг "Автотор" в Калининграде, на котором до полномасштабного вторжения РФ в Украину собирали BMW, KIA и Hyundai, решил поддержать своих сотрудников выделением земельных участков под огороды. Об этом предприятие сообщило на своем сайте 4 мая.

"В связи с непростым экономическим положением, в котором оказалось предприятие, "Автотор" реализует системные меры для сохранения и дополнительной социальной поддержки коллектива завода", – отметили в заявлении.

Руководство предприятия выделило всем желающим участки площадью 1 тыс. мв районе поселков Холмогоровка и Люблино. Общая площадь выделенной земли – 300 га.

С помощью жеребьевки холдинг распределил 168 участков.

"Для обеспечения будущего урожая на огородах заводчан на "Автотор" организована продажа высококачественного семенного картофеля отечественного производства", – добавили в релизе.

"Автотор" был основан в 1994 году, предприятие первым в РФ начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Общий объем производства превысил 2,5 млн авто, сообщает сайт компании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали массово уходить международные компании.

По состоянию на 5 мая, согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, РФ покинули уже более 1 тыс. компаний.

Производители автомобилей Audi, Chevrolet, Cadillac, Ford, Mercedes, Jaguar, Harley Davidson, Volkswagen, Volvo, Porsche, Renault, Toyota, Scania, Mazda, Honda, Bentley, Aston Martin, Ducati, Lamborghini, Land Rover уходят с рынка. BMW заявила о закрытии своих заводов.

Теги: Россия, автомобили, Hyundai, урожай, Калининград, BMW, война России против Украины, KIA, картофель
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