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Соцсеть Threads достигла 100 млн пользователей за пять дней после старта. ChatGPT для такого результата понадобилось два месяца

Meta запустила Threads 5 июля
Meta запустила Threads 5 июля
Фото: depositphotos.com

Новая социальная сеть Threads достигла 100 млн пользователей всего за пять дней после старта. Об этом 10 июля сообщил Search Engine Journal.

Издание отмечает, что ChatGPT от OpenAI для такого результата понадобилось два месяца.

TikTok смог привлечь 100 млн пользователей спустя девять месяцев после старта, а у Instagram на это ушло 2,5 года.

По словам генерального директора компании Meta, которой принадлежит Threads, Марка Цукерберга, запуск новой соцсети "превзошел все ожидания".

Издание Semafor отмечает, что Threads может стать серьезным конкурентом Twitter. Новая соцсеть дает возможность пользователям привлекать подписчиков из Instagram и Facebook. В материале говорится, что приложение Meta Instagram с помощью Stories остановило рост Snapchat, а с помощью Reels конкурирует с TikTok.

6 июля компания Twitter пригрозила Meta судебным иском из-за запуска Threads. Адвокат Twitter направил Цукербергу письмо, в котором обвинил компанию в краже "коммерческой тайны путем найма бывших сотрудников Twitter".

Контекст:

Американская компания Meta 5 июля запустила новую соцсеть Threads. Она позволяет публиковать короткие текстовые сообщения, которым можно ставить отметку "Нравится", комментировать или делиться ими со своими читателями. Сообщения могут быть размером до 500 символов, содержать ссылки, фотографии и видео продолжительностью до пяти минут.

Приложение работает на базе Instagram, откуда можно перенести личные данные и подписчиков.

Профильное издание TechCrunch назвало Threads главным конкурентом соцсети Twitter, которую недавно купил американский миллиардер Илон Маск. 

Новая соцсеть начала работу на фоне массового недовольства пользователей платформы Twitter. Так, 1 июля Маск сообщил, что у пользователей соцсети будет временно ограничено число твитов, которые они смогут прочитать. Для верифицированных аккаунтов это 6000 твитов в сутки, для неверифицированных – до 600 твитов, новых неверифицированных – до 300 твитов. Ряд пользователей в тот же день жаловались на превышение лимитов, невозможность обновить ленты и читать ответы к твитам. Многие раскритиковали решение Маска. До этого он решил сделать платной верификацию аккаунтов, которая ранее была бесплатной.

Meta кроме Instagram и Threads принадлежат соцсеть Facebook, мессенджеры WhatsApp и Messenger.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: приложение, соцсеть, Threads
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