Соцсеть Threads достигла 100 млн пользователей за пять дней после старта. ChatGPT для такого результата понадобилось два месяца

Издание отмечает, что ChatGPT от OpenAI для такого результата понадобилось два месяца.

TikTok смог привлечь 100 млн пользователей спустя девять месяцев после старта, а у Instagram на это ушло 2,5 года.

По словам генерального директора компании Meta, которой принадлежит Threads, Марка Цукерберга, запуск новой соцсети "превзошел все ожидания".

Издание Semafor отмечает, что Threads может стать серьезным конкурентом Twitter. Новая соцсеть дает возможность пользователям привлекать подписчиков из Instagram и Facebook. В материале говорится, что приложение Meta Instagram с помощью Stories остановило рост Snapchat, а с помощью Reels конкурирует с TikTok.

6 июля компания Twitter пригрозила Meta судебным иском из-за запуска Threads. Адвокат Twitter направил Цукербергу письмо, в котором обвинил компанию в краже "коммерческой тайны путем найма бывших сотрудников Twitter".