Состояние Цукерберга за один день уменьшилось почти на $30 млрд

По данным Forbes, состояние Цукерберга, которому принадлежат 13% акций Meta, на сегодняшний день оценивают в $84,8 млрд, впервые с лета 2015 года он не входит в десятку самых богатых людей на планете. Сейчас американский бизнесмен занимает 12-ю строчку рейтинга.

Согласно отчету компании Meta за четвертый квартал 2021 года, ежедневная активная аудитория Facebook сократилась впервые за 18 лет существования социальной сети. Акции материнской компании Facebook — Meta Platforms — 3 февраля на открытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже упали в цене более чем на 25%.