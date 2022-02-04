Состояние Цукерберга за один день уменьшилось почти на $30 млрд

По данным Forbes, состояние Цукерберга, которому принадлежат 13% акций Meta, на сегодняшний день оценивают в $84,8 млрд, впервые с лета 2015 года он не входит в десятку самых богатых людей на планете. Сейчас американский бизнесмен занимает 12-ю строчку рейтинга.
Согласно отчету компании Meta за четвертый квартал 2021 года, ежедневная активная аудитория Facebook сократилась впервые за 18 лет существования социальной сети. Акции материнской компании Facebook — Meta Platforms — 3 февраля на открытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже упали в цене более чем на 25%.
Facebook – крупнейшая социальная сеть в мире. Согласно данным VentureBeat, в апреле 2020 года число ее активных пользователей превысило 3 млрд.
В 2010 году журнал Time назвал Цукерберга человеком года. К началу 2021 года Цукерберг занимал пятое место в рейтинге самых богатых людей мира с состоянием в $102 млрд, а Facebook входил в десятку самых посещаемых сайтов в мире. У социальной сети, согласно данным Venture Beat на апрель 2020 года, более 3 млрд активных пользователей.
В сентябре 2021 года компания Facebook инвестировала $50 млн в создание "метавселенной" – нового этапа "взаимосвязанного виртуального опыта с использованием таких технологий, как виртуальная и дополненная реальность". В компании считают, что "метавселенная" может помочь "открыть доступ к новым творческим, социальным и экономическим возможностям".
17 октября корпорация Facebook Inc. заявила о намерении в течение следующих пяти лет нанять 10 тыс. работников в странах Европейского союза для создания собственной "метавселенной".
28 октября компания Facebook сменила название на Meta. Цукерберг заявил, что Meta объединяет под одним новым брендом все приложения и технологии.