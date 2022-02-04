Число активных пользователей Facebook сократилось впервые за 18 лет, акции Meta упали более чем на 25%

Рыночная стоимость Meta снизилась более чем на $200 млрд Фото: depositphotos.com

По данным Meta, в последнем квартале прошлого года среднее число ежедневных активных пользователей соцсети уменьшилось до 1,929 млрд по сравнению с 1,930 млрд в третьем квартале 2021 года.

Компания сообщила о замедлении роста доходов из-за сокращения расходов рекламодателей и высокой конкуренции. Глава Meta Марк Цукерберг отметил, что рост продаж компании пострадал из-за оттока части аудитории, в основном молодежи.

Акции материнской компании Facebook — Meta Platforms — 3 февраля на открытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже упали в цене более чем на 25%, сообщает Bloomberg.

Рыночная стоимость Meta снизилась более чем на $200 млрд. В прошлую торговую сессию капитализация Meta составляла более $900 млрд, сейчас – чуть больше $670 млрд.