"Ласковая украинизация", "Всегда чувствовал, что Цукерберг – наш парень". Реакция соцсетей на смену названия Facebook

Пользователи соцсетей не оставили это событие без внимания. "ГОРДОН" собрал самые интересные комментарии.

"Ласковая украинизация. Сразу вспомнился слоган "Наша цель – 2002", – пишет журналист "Европейской правды" Юрий Онищенко.

"Фейсбук превращается в "Мету". Я из тех, кто помнит Meta.ua", – написала заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

Шеф-редактор информационно-аналитического портала "Хвиля" Юрий Романенико считает, что украинскому порталу Meta.ua очень повезло.

"Во-первых, теперь повалит траф. Во-вторых, можно посудиться с Цукером и выгодно продать бренд. Как говорится, даже если ты не думал об Украине, то всегда получишь от нее вонючку", – объяснил он.

Бывший внефракционный народный депутат Украины Борислав Береза заявил, что новое название корпорации на английском языке звучит хорошо, но еще лучше – на украинском.

"Я всегда чувствовал, что Цукерберг – наш парень. Веди нас к цели, парень!", – обратился к главе Facebook финансист, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

Украинский блогер и музыкант Иван Марунич приветствовал будущих "метанцев" и "метанок".

Также Марунич призвал не спешить с переименованием Facebook.

"Возможно, это пацан из Запорожской области сделал фейковое приложение в рамках стажировки", – предположил он.

"Facebook меняет название своей компании на Meta. Но Meta – это Dreem. А Dreem – защищенное название, наше. Короче, или они идут с нами в ЗАГС, или мы ведем их к прокурору", – написал бизнесмен и писатель Гарик Корогодский.