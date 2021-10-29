ГОРДОН
 
 
ТЕХНО

"Ласковая украинизация", "Всегда чувствовал, что Цукерберг – наш парень". Реакция соцсетей на смену названия Facebook

Корпорация Facebook сменила свое название на Meta
Корпорация Facebook сменила свое название на Meta
Фото: EPA

Глава Facebook Марк Цукерберг 28 октября объявил о переименовании корпорации, которая теперь будет называться Meta.

Пользователи соцсетей не оставили это событие без внимания. "ГОРДОН" собрал самые интересные комментарии.

"Ласковая украинизация. Сразу вспомнился слоган "Наша цель – 2002", – пишет журналист "Европейской правды" Юрий Онищенко. 

https://www.facebook.com/y.onyshchenko/posts/10226252687959701

"Фейсбук превращается в "Мету". Я из тех, кто помнит Meta.ua", – написала заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон. 

https://www.facebook.com/natalka.makogon/posts/10216979172391696

Шеф-редактор информационно-аналитического портала "Хвиля" Юрий Романенико считает, что украинскому порталу Meta.ua очень повезло.

"Во-первых, теперь повалит траф. Во-вторых, можно посудиться с Цукером и выгодно продать бренд. Как говорится, даже если ты не думал об Украине, то всегда получишь от нее вонючку", – объяснил он. 

https://www.facebook.com/yuriy.romanenko/posts/4737069119648115

Бывший внефракционный народный депутат Украины Борислав Береза заявил, что новое название корпорации на английском языке звучит хорошо, но еще лучше – на украинском. 

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7070372049655507

"Я всегда чувствовал, что Цукерберг – наш парень. Веди нас к цели, парень!", – обратился к главе Facebook финансист, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак. 

https://www.facebook.com/t.m.kozak/posts/3227966927479853

Украинский блогер и музыкант Иван Марунич приветствовал будущих "метанцев" и "метанок". 

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/4558478000873449

Также Марунич призвал не спешить с переименованием Facebook. 

"Возможно, это пацан из Запорожской области сделал фейковое приложение в рамках стажировки", – предположил он.

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/4558546170866632

"Facebook меняет название своей компании на Meta. Но Meta – это Dreem. А Dreem – защищенное название, наше. Короче, или они идут с нами в ЗАГС, или мы ведем их к прокурору", – написал бизнесмен и писатель Гарик Корогодский. 

https://www.facebook.com/garik.korogodskiy/posts/10220694973028885

Контекст:

В сентябре 2021 года компания Facebook инвестировала $50 млн в создание "метавселенной" – нового этапа "взаимосвязанного виртуального опыта с использованием таких технологий, как виртуальная и дополненная реальность". В компании считают, что "метавселенная" может помочь "открыть доступ к новым творческим, социальным и экономическим возможностям".

17 октября корпорация Facebook Inc. заявила о намерении в течение следующих пяти лет нанять 10 тыс. работников в странах Европейского союза для создания собственной "метавселенной".

С 28 октября компания Facebook сменила название на Meta, при этом ее корпоративная структура не изменится. Компания продолжит работать над соцсетью Facebook, сервисами Instagram и WhatsApp, разрабатывая при этом "метавселенную". 

Теги: Facebook, Марк Цукерберг, соцсети, переименование, соцсеть
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ошеломлена и убита горем". Владелец сети отелей Вивек Чадха умер после вечеринки в баре. За два месяца до этого он женился на 29-летней модели
"Ошеломлена и убита горем". Владелец сети отелей Вивек Чадха умер после вечеринки в баре. За два месяца до этого он женился на 29-летней модели
"Такая красивая, боже мой! Она так быстро выросла". 55-летняя Хайек показала взрослую дочь
"Такая красивая, боже мой! Она так быстро выросла". 55-летняя Хайек показала взрослую дочь
"Нас с Ивлеевой за поцелуй тоже предадут суду". Собчак отреагировала на обвинения в адрес "Муз-ТВ" в пропаганде гомосексуальных отношений
"Нас с Ивлеевой за поцелуй тоже предадут суду". Собчак отреагировала на обвинения в адрес "Муз-ТВ" в пропаганде гомосексуальных отношений
"Ужасные трусы", "Что за фигурка", Ефросинина снялась в бикини
"Ужасные трусы", "Что за фигурка", Ефросинина снялась в бикини
"Круто! Стильные такие". Влад Яма с женой и сыном прошелся по подиуму
"Круто! Стильные такие". Влад Яма с женой и сыном прошелся по подиуму
  Бардаш "дав хабаря" – у артиста вышел трек на украинском языке. Аудио
  Бардаш "дав хабаря" – у артиста вышел трек на украинском языке. Аудио
"Мама, ты так хороша!", "Девочка, ты такая сексуальная, что я расплачусь". 52-летняя Лопес оголила грудь и живот
"Мама, ты так хороша!", "Девочка, ты такая сексуальная, что я расплачусь". 52-летняя Лопес оголила грудь и живот
"Очень сексуальна", "Забавно, что проснулись с макияжем и укладкой". Светлана Лобода засветила грудь в постели
"Очень сексуальна", "Забавно, что проснулись с макияжем и укладкой". Светлана Лобода засветила грудь в постели
"Пошло и неприлично", "Наташа изжила себя". Наташа Королева с сыном снялась в костюмах на Хеллоуин
"Пошло и неприлично", "Наташа изжила себя". Наташа Королева с сыном снялась в костюмах на Хеллоуин
"Женщина-Рогатка", "Парню повезло. Какой у нее станок!" Волочкова показала свои способности
"Женщина-Рогатка", "Парню повезло. Какой у нее станок!" Волочкова показала свои способности
"Платье как с AliExpress – ожидание и реальность". Варнава и Могилевская надели одинаковые наряды
"Платье как с AliExpress – ожидание и реальность". Варнава и Могилевская надели одинаковые наряды
"Обручальное?", "Великолепная девочка". Ани Лорак засветила кольцо на безымянном пальце
"Обручальное?", "Великолепная девочка". Ани Лорак засветила кольцо на безымянном пальце
  Ксения Мишина ответила на вопрос, какие у нее отношения с Александром Эллертом
  Ксения Мишина ответила на вопрос, какие у нее отношения с Александром Эллертом
  Поездка Осадчей с мигалками, ссора Созаевой с Репяховой, выстрел Болдуина, драка Михалка. Семь самых обсуждаемых и резонансных событий октября
  Поездка Осадчей с мигалками, ссора Созаевой с Репяховой, выстрел Болдуина, драка Михалка. Семь самых обсуждаемых и резонансных событий октября G
"Хочу, чтобы ее ни в чем не обвиняли". Логай рассказал об отношениях жены с его партнершей по "Танцам со звездами"
"Хочу, чтобы ее ни в чем не обвиняли". Логай рассказал об отношениях жены с его партнершей по "Танцам со звездами"
"Это все". Группа ABBA накануне выхода альбома объявила о завершении карьеры
"Это все". Группа ABBA накануне выхода альбома объявила о завершении карьеры
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Показала бы уже свою писю нормально", "Супер девочка". Дорофеева перед камерой подняла платье
"Показала бы уже свою писю нормально", "Супер девочка". Дорофеева перед камерой подняла платье
Нина Матвиенко озвучила размер своей пенсии
Нина Матвиенко озвучила размер своей пенсии
"Ого, дупло", "Неудачно ты села". 34-летняя Никитюк показала, как выглядела 16 лет назад
"Ого, дупло", "Неудачно ты села". 34-летняя Никитюк показала, как выглядела 16 лет назад
"Сисяндры огонь", "Кайфовая сучка". Мейхер в прозрачном костюме исполнила секси-танец
"Сисяндры – огонь", "Кайфовая сучка". Мейхер в прозрачном костюме исполнила секси-танец
"Бедные люди". Тимошенко рассказала, за сколько купила яблоки у стоящей на обочине женщины
"Бедные люди". Тимошенко рассказала, за сколько купила яблоки у стоящей на обочине женщины
48-летняя Клум показала честное ню-видео без бюстгальтера
48-летняя Клум показала честное ню-видео без бюстгальтера
Звезда "Великолепного века" Узерли оголилась полностью
Звезда "Великолепного века" Узерли оголилась полностью
"Даже не в трусах". Ребрик показала шпагат на шее у мужа
"Даже не в трусах". Ребрик показала шпагат на шее у мужа
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS