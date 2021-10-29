"Ласковая украинизация", "Всегда чувствовал, что Цукерберг – наш парень". Реакция соцсетей на смену названия Facebook

Пользователи соцсетей не оставили это событие без внимания. "ГОРДОН" собрал самые интересные комментарии.
"Ласковая украинизация. Сразу вспомнился слоган "Наша цель – 2002", – пишет журналист "Европейской правды" Юрий Онищенко.
"Фейсбук превращается в "Мету". Я из тех, кто помнит Meta.ua", – написала заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.
Шеф-редактор информационно-аналитического портала "Хвиля" Юрий Романенико считает, что украинскому порталу Meta.ua очень повезло.
"Во-первых, теперь повалит траф. Во-вторых, можно посудиться с Цукером и выгодно продать бренд. Как говорится, даже если ты не думал об Украине, то всегда получишь от нее вонючку", – объяснил он.
Бывший внефракционный народный депутат Украины Борислав Береза заявил, что новое название корпорации на английском языке звучит хорошо, но еще лучше – на украинском.
"Я всегда чувствовал, что Цукерберг – наш парень. Веди нас к цели, парень!", – обратился к главе Facebook финансист, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.
Украинский блогер и музыкант Иван Марунич приветствовал будущих "метанцев" и "метанок".
Также Марунич призвал не спешить с переименованием Facebook.
"Возможно, это пацан из Запорожской области сделал фейковое приложение в рамках стажировки", – предположил он.
"Facebook меняет название своей компании на Meta. Но Meta – это Dreem. А Dreem – защищенное название, наше. Короче, или они идут с нами в ЗАГС, или мы ведем их к прокурору", – написал бизнесмен и писатель Гарик Корогодский.
В сентябре 2021 года компания Facebook инвестировала $50 млн в создание "метавселенной" – нового этапа "взаимосвязанного виртуального опыта с использованием таких технологий, как виртуальная и дополненная реальность". В компании считают, что "метавселенная" может помочь "открыть доступ к новым творческим, социальным и экономическим возможностям".
17 октября корпорация Facebook Inc. заявила о намерении в течение следующих пяти лет нанять 10 тыс. работников в странах Европейского союза для создания собственной "метавселенной".
С 28 октября компания Facebook сменила название на Meta, при этом ее корпоративная структура не изменится. Компания продолжит работать над соцсетью Facebook, сервисами Instagram и WhatsApp, разрабатывая при этом "метавселенную".