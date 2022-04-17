"Союзмультфильм" удалил из YouTube мультфильм, где дети на подводной лодке "Нептун" находят фашистский корабль с буквой Z

Видео было обнародовано на официальном YouTube-канале "Союзмультфильма" в 2012 году, ролик собрал почти 300 тыс. просмотров. Сейчас видео недоступно, но его обнародовали другие пользователи YouTube.
В мультфильме описаны события в детском летнем лагере "Бригантина", его герои – трое детей, которые отправились в море, а потом попали на подводное исследовательское судно "Нептун". На "Нептуне" дети отправляются в путешествие по морскому дну и находят затонувший корабль. Когда герои нашли корабль, между ними состоялся следующий диалог.
"Все ясно, фашистский эсминец", – сказал один из мальчиков.
Второй спросил: "Откуда ты знаешь?"
"Читал, фашистские эсминцы обозначались буквой Z", – ответил тот.
Когда именно ролик был удален, неизвестно. 17 апреля его активно распространяли в украинском сегменте соцсетей, на блокировку в тот же день обратил внимание сайт "Факти ICTV".
Российские оккупационные войска наносят символы Z и V на военную технику, которую используют в ходе полномасштабного вторжения в Украину с 24 февраля. В Украине эта символы запрещены как символика военного вторжения российского неонацистского тоталитарного режима в Украину.
"Нептун" – название летающей ракеты, которой украинские военные 13 апреля подбили флагман российского флота – ракетный крейсер "Москва". Крейсер затонул.