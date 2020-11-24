SpaceX опять перенесла запуск спутников Starlink

Из-за неблагоприятных погодных условий SpaceX опять отменила запуск спутников Starlink – новая ориентировочная дата теперь 4.13 25 ноября по киевскому времени.

Американская компания SpaceX перенесла запуск 16-й миссии Starlink с очередной партией интернет-спутников в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом говорится в Twitter компании.

Ожидается, что запуск новой партии интернет-спутников будет осуществлен 24 ноября в 21.13 по времени Восточного побережья США (25 ноября в 4.13 по Киеву).

Now targeting Tuesday, November 24 at 9:13 p.m. EST for Falcon 9’s launch of Starlink, when weather conditions in the recovery area should improve — SpaceX (@SpaceX) November 23, 2020

Это уже второй перенос запуска 16-й миссии Starlink, который изначально планировался на 22 ноября. Предыдущий запуск был намечен на 24 ноября в 4.34 по киевскому времени.

16-ю миссию из 60 спутников Starlink SpaceX намерена запустить со стартового комплекса на мысе Канаверал (США, штат Флорида), сообщается на сайте компании. Для запуска будут использовать многоразовую ракету-носитель Falcon 9, первая ступень которой уже шесть раз использовалась для космических полетов, в том числе четыре раза – для запусков Starlink.

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.

Предполагается, что все спутники выведут на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд. По состоянию на конец октября SpaceX запустила уже 15 миссий Starlink, на орбите находятся около 900 спутников.