SpaceX отложила запуск очередной партии спутников Starlink

Запуск очередной партии спутников Starlink может быть проведен 24 ноября.

Американская компания SpaceX перенесла запуск очередной партии спутников Starlink для глобального интернета. Об этом компания проинформировала 23 ноября в Twitter.

"Отмена сегодняшнего запуска Starlink. Ракета и полезная нагрузка исправны; команды будут использовать дополнительное время для завершения анализа данных и теперь работают над возможностью проведения резервного запуска в понедельник, 23 ноября, в 21.34 (по Киеву это 4.34 вторника, 24 ноября. – "ГОРДОН")", – говорится в сообщении.

В SpaceX отметили, что решение о старте будет приниматься в зависимости от погоды.

Standing down from today’s launch of Starlink. Rocket and payload are healthy; teams will use additional time to complete data reviews and are now working toward backup opportunity on Monday, November 23 at 9:34 p.m. but keeping an eye on recovery weather — SpaceX (@SpaceX) November 23, 2020

16-ю миссию из 60 спутников Starlink SpaceX намерена запустить со стартового комплекса на мысе Канаверал (США, штат Флорида), сообщается на сайте компании. Для запуска будут использовать многоразовую ракету-носитель Falcon 9, первая ступень которой уже шесть раз использовалась для космических полетов, в том числе четыре раза – для запусков Starlink.

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.

Предполагается, что все спутники выведут на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд. По состоянию на конец октября SpaceX запустила уже 15 миссий Starlink, на орбите находятся около 900 спутников.