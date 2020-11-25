SpaceX вывела на орбиту 16-ю серию спутников Starlink

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая отправила на орбиту очередную серию интернет-спутников Starlink, вернулась на Землю седьмой раз.

24 ноября в 21.13 по времени Восточного побережья США (25 ноября в 4.13 по Киеву) американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 16-й серией из 60 спутников Starlink, предназначенных для развития глобального интернета. Об этом информирует сайт SpaceX.

Стартовала ракета с космического пускового комплекса на мысе Канаверал (американский штат Флорида).

Спустя восемь минут и 43 секунды первая ступень Falcon 9 совершила посадку на специальную плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантическом океане.

Данная ступень ракеты-носителя использовалась уже в седьмой раз, предыдущие разы она летала в 2018 году (один раз), в 2019-м (один раз) и в 2020-м (четырежды).

Развертывание новой партии спутников на орбите Земли началось спустя 15 минут после старта.

ВИДЕО

Видео: SpaceX / YouTube

Запуск 16-й серии спутников дважды переносили из-за погоды.

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.

Предполагается, что все спутники выведут на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд. SpaceX запустила уже 16 миссий Starlink, на орбите находится почти 1 тыс. спутников.