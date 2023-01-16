SpaceX запуcтила ракету в рамках секретной миссии для космических сил США

Ракета Falcon Heavy стартовала из Космического центра Кеннеди NASA во Флориде Фото: SpaceX / Twitter

Ракета Falcon Heavy стартовала из Космического центра Кеннеди NASA во Флориде 15 января в 17.56 по восточному стандартному времени (0.56 по Киеву).

Falcon Heavy состоит из усиленной модификации первой ступени Falcon 9 в качестве центрального блока (первой ступени), двух дополнительных первых ступеней Falcon 9 в качестве боковых ускорителей (так называемая нулевая ступень) и второй ступени.

Ускорители первой ступени Falcon Heavy предназначены для многократного использования, и два из них успешно вернулись на Землю, приземлившись на станции космических сил на мысе Канаверал.

Falcon Heavy’s side boosters have landed pic.twitter.com/jzxIbHSfFR — SpaceX (@SpaceX) January 15, 2023

Drone shot of Falcon Heavy's side boosters landing at LZ-1 and LZ-2 pic.twitter.com/JfYRWDIi1j — SpaceX (@SpaceX) January 16, 2023

Центральный блок ракеты упал в Атлантический океан, как и планировалось, вскоре после старта, поскольку израсходовал слишком много топлива, чтобы вернуться домой.

Основной полезный груз миссии – спутник Continuous Broadcast Augmenting SATCOM 2 (CBAS-2), отправившийся на геостационарную орбиту примерно в 35 700 км над Землей.

Как утверждают в космических силах США, спутник CBAS-2 "предоставит возможности ретрансляции связи в поддержку наших старших руководителей и боевых командиров".

"Миссия CBAS-2 состоит в том, чтобы расширить существующие возможности военной спутниковой связи и непрерывно передавать военные данные через спутниковые ретрансляционные каналы космического базирования", – добавили в ведомстве.