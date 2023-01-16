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SpaceX запуcтила ракету в рамках секретной миссии для космических сил США

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Ракета Falcon Heavy стартовала из Космического центра Кеннеди NASA во Флориде
Ракета Falcon Heavy стартовала из Космического центра Кеннеди NASA во Флориде
Фото: SpaceX / Twitter

В воскресенье, 15 января, компания SpaceX запустила ракету Falcon Heavy в рамках секретной миссии для космических сил США под названием USSF-67. Об этом говорится на сайте SpaceX, подробности описал портал Space.com.

Ракета Falcon Heavy стартовала из Космического центра Кеннеди NASA во Флориде 15 января в 17.56 по восточному стандартному времени (0.56 по Киеву).

Falcon Heavy состоит из усиленной модификации первой ступени Falcon 9 в качестве центрального блока (первой ступени), двух дополнительных первых ступеней Falcon 9 в качестве боковых ускорителей (так называемая нулевая ступень) и второй ступени.

Ускорители первой ступени Falcon Heavy предназначены для многократного использования, и два из них успешно вернулись на Землю, приземлившись на станции космических сил на мысе Канаверал.

Центральный блок ракеты упал в Атлантический океан, как и планировалось, вскоре после старта, поскольку израсходовал слишком много топлива, чтобы вернуться домой.

Основной полезный груз миссии – спутник Continuous Broadcast Augmenting SATCOM 2 (CBAS-2), отправившийся на геостационарную орбиту примерно в 35 700 км над Землей.

Как утверждают в космических силах США, спутник CBAS-2 "предоставит возможности ретрансляции связи в поддержку наших старших руководителей и боевых командиров".

"Миссия CBAS-2 состоит в том, чтобы расширить существующие возможности военной спутниковой связи и непрерывно передавать военные данные через спутниковые ретрансляционные каналы космического базирования", – добавили в ведомстве.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, военные, миссия, спутник, Флорида, SpaceX, ракеты, Атлантический океан, Falcon Heavy, ракета, океан, Falcon 9, запуск
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