SpaceX запуcтила ракету в рамках секретной миссии для космических сил США

Ракета Falcon Heavy стартовала из Космического центра Кеннеди NASA во Флориде 15 января в 17.56 по восточному стандартному времени (0.56 по Киеву).
Liftoff! pic.twitter.com/oMFOyojOqj— SpaceX (@SpaceX) January 15, 2023
Falcon Heavy состоит из усиленной модификации первой ступени Falcon 9 в качестве центрального блока (первой ступени), двух дополнительных первых ступеней Falcon 9 в качестве боковых ускорителей (так называемая нулевая ступень) и второй ступени.
Ускорители первой ступени Falcon Heavy предназначены для многократного использования, и два из них успешно вернулись на Землю, приземлившись на станции космических сил на мысе Канаверал.
Falcon Heavy’s side boosters have landed pic.twitter.com/jzxIbHSfFR— SpaceX (@SpaceX) January 15, 2023
Drone shot of Falcon Heavy's side boosters landing at LZ-1 and LZ-2 pic.twitter.com/JfYRWDIi1j— SpaceX (@SpaceX) January 16, 2023
Центральный блок ракеты упал в Атлантический океан, как и планировалось, вскоре после старта, поскольку израсходовал слишком много топлива, чтобы вернуться домой.
Основной полезный груз миссии – спутник Continuous Broadcast Augmenting SATCOM 2 (CBAS-2), отправившийся на геостационарную орбиту примерно в 35 700 км над Землей.
Как утверждают в космических силах США, спутник CBAS-2 "предоставит возможности ретрансляции связи в поддержку наших старших руководителей и боевых командиров".
"Миссия CBAS-2 состоит в том, чтобы расширить существующие возможности военной спутниковой связи и непрерывно передавать военные данные через спутниковые ретрансляционные каналы космического базирования", – добавили в ведомстве.
Falcon Heavy launches USSF-67 to orbit pic.twitter.com/htJfgM0tdE— SpaceX (@SpaceX) January 16, 2023