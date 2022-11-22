Компания Маска SpaceX хочет через суд отобрать название у украинской компании "Старлинк"

Согласно информации, размещенной на сайте суда, SpaceX просит досрочно прекратить действие торговой марки "Старлинк".

Основатель ООО "Старлинк" Сергей Дулицкий рассказал порталу dev.ua, что юристы SpaceX вышли на него около года назад и потребовали отдать торговую марку в пользу Starlink, объясняя это тем, что Starlink – "это всемирно известный бренд".

При этом украинская компания подала заявку на регистрацию бренда еще в марте 2010 года, а сама регистрация состоялась в феврале 2011 года, в то время как дочерняя компания Starlink в Украине, ООО "Старлинк Юкрейн", появилась в Украине в апреле 2022 года.

Dev.ua отмечает, что SpaceX в Украине еще в 2020 году подала на регистрацию бренд SpaceX Starlink, а права на него компания получила в августе этого года.

Дулицкий сказал, что не хочет просто так отдавать свое название американской компании.

"Мы же не виноваты в том, что выбрали такое название. Кстати, еще задолго до того, как появился сам Starlink", – подчеркивает он.

Отмечается, что сама компания ООО "Старлинк" зарегистрирована в Украине, согласно реестру, еще в 2009 году. В то же время Starlink от Маска был впервые анонсирован в 2015 году и стал предлагать услуги клиентам в 2020 году.

Основатель украинской компании допускает, что может пойти на переговоры со SpaceX, но на условиях того, что последняя компенсирует его фирме потери, связанные с отказом от бренда. Первое заседание по иску SpaceX назначено на 8 декабря.