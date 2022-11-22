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Компания Маска SpaceX хочет через суд отобрать название у украинской компании "Старлинк"

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Starlink Маска хочет получить монополию на это название в Украине
Starlink Маска хочет получить монополию на это название в Украине
Фото: depositphotos.com

Хозяйственный суд Киева 24 октября открыл производство по иску американской компании SpaceX, принадлежащей предпринимателю и миллиардеру Илону Маску, к украинской компании ООО "Старлинк" и Укрпатенту,

Согласно информации, размещенной на сайте суда, SpaceX просит досрочно прекратить действие торговой марки "Старлинк".

Основатель ООО "Старлинк" Сергей Дулицкий рассказал порталу dev.ua, что юристы SpaceX вышли на него около года назад и потребовали отдать торговую марку в пользу Starlink, объясняя это тем, что Starlink – "это всемирно известный бренд".

При этом украинская компания подала заявку на регистрацию бренда еще в марте 2010 года, а сама регистрация состоялась в феврале 2011 года, в то время как дочерняя компания Starlink в Украине, ООО "Старлинк Юкрейн", появилась в Украине в апреле 2022 года.

Dev.ua отмечает, что SpaceX в Украине еще в 2020 году подала на регистрацию бренд SpaceX Starlink, а права на него компания получила в августе этого года.

Дулицкий сказал, что не хочет просто так отдавать свое название американской компании.

"Мы же не виноваты в том, что выбрали такое название. Кстати, еще задолго до того, как появился сам Starlink", – подчеркивает он.

Отмечается, что сама компания ООО "Старлинк" зарегистрирована в Украине, согласно реестру, еще в 2009 году. В то же время Starlink от Маска был впервые анонсирован в 2015 году и стал предлагать услуги клиентам в 2020 году.

Основатель украинской компании допускает, что может пойти на переговоры со SpaceX, но на условиях того, что последняя компенсирует его фирме потери, связанные с отказом от бренда. Первое заседание по иску SpaceX назначено на 8 декабря.

Контекст:

Starlink – проект системы околоземных спутников компании Илона Маска SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Маск предоставил терминалы Starlink, которые обеспечивают связью украинских военных и жителей деоккупированных населенных пунктов.

9 июня вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что компания – представительство SpaceX Starlink Ukraine получила лицензию оператора.

В начале октября в Financial Times вышла статья о том, что украинские военнослужащие сообщают о перебоях в работе Starlink. Проблемы фиксировались якобы на юге Украины – в районе Херсонской и Запорожской областей, а также вдоль линии фронта в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

14 октября стало известно, что компания SpaceX еще в сентябре сообщила министерству обороны США, что не будет больше оплачивать работу систем спутниковой связи Starlink в Украине. Сам Маск это подтвердил. Позже он решил продолжить финансирование своего интернета в Украине.

Теги: США, интернет, Украина, бизнес, Ukraine, SpaceX, Илон Маск, Укрпатент, Михаил Федоров, иск, суд, Starlink, компании
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