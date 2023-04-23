Спецслужбы Грузии объявили о задержании одного из главарей группировки "Исламского государства"

"Установлено, что указанное лицо в 2013 году покинуло Грузию, выехало в Сирию и присоединилось к террористической организации "Исламское государство". В 2013–2015 годах [...] принимал активное участие в терактах и боевых действиях, проводимых указанной террористической организацией", – говорится в сообщении.

В SSSG отметили, что "задержанный имел тесные связи с высокопоставленными военачальниками "Исламского государства" и занимал должность "заместителя" главаря одной из группировок указанной террористической организации".

Паксашвили арестовали в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о вступлении в террористическую организацию иностранного государства и содействии террористической деятельности. Ему грозит лишение свободы на срок до 17 лет.

Спецслужба показала видео задержания человека, который ехал в легковом автомобиле.