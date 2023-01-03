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Спецслужбы Польши пришли к выводу, что Россия "погружается в хаос"

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Война против Украины ослабляет Россию, считает Жарын
Война против Украины ослабляет Россию, считает Жарын
Фото: ЕРА

На фоне войны с Украиной в России начинается хаос, заявил 3 января в Twitter представитель министра – координатора спецслужб Польши Станислав Жарын.

"Массовые задержания в Москве, панические перемещения внутренних служб, рейды на улицах, разрушительные пожары в российских городах, взрывы на военных базах – последние данные говорят о том, что Россия погружается в хаос", – написал он.

Жарын отметил, что в РФ "к тому же, нарастает экономический кризис, государство не в состоянии оказывать своим гражданам даже элементарные услуги".

"Война против Украины ослабляет Россию. Это хорошие новости", – подчеркнул он.

Контекст:

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля 2022 года, после чего против России ужесточили экономические санкции и поддержали Украину.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля прошлого года на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 13 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Польша, пожар, санкции, война, война России против Украины, задержание, взрывы, экономический кризис
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