Спецслужбы Польши пришли к выводу, что Россия "погружается в хаос"

"Массовые задержания в Москве, панические перемещения внутренних служб, рейды на улицах, разрушительные пожары в российских городах, взрывы на военных базах – последние данные говорят о том, что Россия погружается в хаос", – написал он.

Жарын отметил, что в РФ "к тому же, нарастает экономический кризис, государство не в состоянии оказывать своим гражданам даже элементарные услуги".

"Война против Украины ослабляет Россию. Это хорошие новости", – подчеркнул он.

What’s more, there is growing economic crisis, the state is unable to deliver even basic services to its citizens.



The war waged against Ukraine is weakening Russia. That's good news! — Stanis * aw * aryn (@StZaryn) January 3, 2023