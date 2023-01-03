Спецслужбы Польши пришли к выводу, что Россия "погружается в хаос"

"Массовые задержания в Москве, панические перемещения внутренних служб, рейды на улицах, разрушительные пожары в российских городах, взрывы на военных базах – последние данные говорят о том, что Россия погружается в хаос", – написал он.
Жарын отметил, что в РФ "к тому же, нарастает экономический кризис, государство не в состоянии оказывать своим гражданам даже элементарные услуги".
"Война против Украины ослабляет Россию. Это хорошие новости", – подчеркнул он.
What’s more, there is growing economic crisis, the state is unable to deliver even basic services to its citizens.— Stanis * aw * aryn (@StZaryn) January 3, 2023
The war waged against Ukraine is weakening Russia. That's good news!
Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля 2022 года, после чего против России ужесточили экономические санкции и поддержали Украину.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля прошлого года на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 13 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.