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Спикер польского Сената сообщил, что ему пришла посылка со взрывчаткой

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Гродский связывает произошедшее с политикой
Гродский связывает произошедшее с политикой
Фото: ЕРА

Маршалок (спикер) Сената Польши Томаш Гродский сообщил 20 ноября в Twitter, что на его имя пришла посылка со взрывчаткой.

"На мое имя в Сенат пришла посылка – письмо с угрозами расправы и взрывчатка. Посылку приняли соответствующие службы. Я надеюсь, они быстро поймают преступников", – написал он.

Политик считает, что произошедшее связано с политикой.

По данным RMF FM, в посылке были 10 граммов порошка нитроцеллюлозы (при быстром нагревании может произойти взрыв) и угрозы не только в адрес Горского, но и ряда других польских политиков, в частности бывшего президента Совета Европейского союза, главы Европейской народной партии и лидера оппозиционной польской партии "Гражданская платформа" Дональда Туска.

Отправителем посылки был якобы указан Straż Leśna. Так в Польше называется служба по охране лесов.

Теги: Польша, Дональд Туск, взрывчатка, угрозы, спикер, Сенат Польши, Томаш Гродский
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