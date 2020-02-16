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"Спокойный мальчик, верующий". В Москве мужчина в храме ранил двух человек

26-летнего мужчину, который ранил двух человек в храме Николая Чудотворца в Москве, задержали.

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Инцидент произошел во время службы
Инцидент произошел во время службы
Фото: kirill.sladkov / Instagram

Утром 16 февраля в Москве 26-летний мужчина с ножом напал на людей, которые находились в храме Николая Чудотворца. Об этом спикер МВД Ирина Волк сообщила РБК.

По ее словам, нападавший ранил двух человек. Настоятель церкви протоиерей Николай Сладков рассказал РЕН ТВ, что пострадали служители храма. Инцидент произошел во время службы.

Пресс-служба полиции Москвы сообщила, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 116 (побои) и ст. 213 (хулиганство) Уголовного кодекса РФ. Нападавший задержан.

Подозреваемого в нападении зовут Ефим Ефимов. Он – житель Липецкой области, отмечает ТАСС. Мать Ефимова Татьяна сообщила агентству, что ее сын – "тихий, спокойный мальчик, верующий".

По словам женщины, ее сын работал в Москве на стройке. В правоохранительных органах агентству сообщали, что Ефимов был в "неадекватном состоянии" в момент нападения, мать подозреваемого утверждает, что он не был на учете "ни в полиции, ни в медицинских учреждениях".

Теги: Москва, церковь, нападение, хулиганство, уголовное дело
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