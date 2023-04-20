США и ряд других западных стран могут запретить большую часть экспорта в Россию – СМИ

По данным агентства, ключевые союзники Украины в борьбе с РФ, в том числе США, обсуждают вероятность таких санкций накануне саммита лидеров G7, который пройдет в мае в Японии. К запрету могут присоединиться и страны Европейского союза, говорится в сообщении.

Источник рассказал Bloomberg, что ограничения предусматривают запрет на экспорт всех товаров с учетом оговоренных исключений. Сейчас в Россию разрешено продавать все, что не попало под санкции.

Если такой шаг будет одобрен, то лидеры стран G7 на саммите будут согласовать список исключений. Вероятно, там будут лекарства и сельскохозяйственная продукция, пишет агентство.

По данным швейцарской организации Trade Data Monitor, на которые ссылается Bloomberg, в Россию ежегодно продолжают поступать товары из Европы, США, Канады и Японии на сумму $66 млрд. Члены "Большой семерки" считают поставки слишком выгодными для Кремля в условиях войны, тем более что РФ продолжает находить пути обхода санкций, отмечают журналисты.