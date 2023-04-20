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США и ряд других западных стран могут запретить большую часть экспорта в Россию – СМИ

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Лидеры стран G7 рассмотрят новые ограничения против РФ на майском саммите в Японии
Лидеры стран G7 рассмотрят новые ограничения против РФ на майском саммите в Японии
Фото: jcie.org

Страны "Большой семерки" рассматривают возможность введения почти полного запрета на экспорт в Россию. Об этом 20 апреля сообщает Bloomberg.

По данным агентства, ключевые союзники Украины в борьбе с РФ, в том числе США, обсуждают вероятность таких санкций накануне саммита лидеров G7, который пройдет в мае в Японии. К запрету могут присоединиться и страны Европейского союза, говорится в сообщении.

Источник рассказал Bloomberg, что ограничения предусматривают запрет на экспорт всех товаров с учетом оговоренных исключений. Сейчас в Россию разрешено продавать все, что не попало под санкции.

Если такой шаг будет одобрен, то лидеры стран G7 на саммите будут согласовать список исключений. Вероятно, там будут лекарства и сельскохозяйственная продукция, пишет агентство.

По данным швейцарской организации Trade Data Monitor, на которые ссылается Bloomberg, в Россию ежегодно продолжают поступать товары из Европы, США, Канады и Японии на сумму $66 млрд.  Члены "Большой семерки" считают поставки слишком выгодными для Кремля в условиях войны, тем более что РФ продолжает находить пути обхода санкций, отмечают журналисты.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Россию начали покидать зарубежные компании, а против РФ было введено несколько пакетов санкций. В частности, в феврале ЕС ввел 10-й пакет санкций против России. Уже обсуждается 11-й пакет санкций.

Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ на 28 января 2023 года ушли более 1200 компаний.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено почти 11,5  тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, санкции, Большая семерка, экспорт, торговля, ограничения, Евросоюз
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