США потребовали объяснений от Турции после решения Эрдогана выслать послов – Госдеп

Эрдоган 23 октября поручил МИД Турции как можно скорее объявить персонами нон грата послов 10 стран, в том числе США Фото: ЕРА

Госдепартамент потребовал от министерства иностранных дел Турции разъяснений по этому поводу, сказано в сообщении.

Нынешний посол США в Турции Дэвид Саттерфилд был назначен два года назад, он вступил в должность в июле 2019-го, пишет Daily Sabah.

США планировали сменить главу дипмиссии, 19 октября 2021-го комитет по международным отношениям Сената одобрил кандидатуру Джеффа Флейка на должность посла, отмечает Anadolu. О причинах ротации не сообщалось.