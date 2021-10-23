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Эрдоган распорядился выслать из Турции послов 10 стран. В их числе – главы дипмиссий США и стран Евросоюза

Эрдоган дал соответствующие поручения министру иностранных дел Турции
Эрдоган дал соответствующие поручения министру иностранных дел Турции
Фото: ЕРА

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил объявить персонами нон грата послов 10 стран. Об этом сообщила газета Hürriyet 23 октября.

Эрдоган дал поручения министру иностранных дел Турции как можно скорее объявить этих послов персонами нон грата. Речь идет о главах дипмиссий Германии, Швеции, США, Франции, Финляндии, Дании, Норвегии, Нидерландов, Канады и Новой Зеландии.

18 октября послы этих стран призвали освободить главу культурного фонда Anadolu Kültür AŞ Османа Кавалу, который обвинялся в участии в попытке государственного переворота в 2016 году. Сразу после этого их вызвали в МИД Турции, сообщила "Русская служба ВВС".

Эрдоган назвал Кавалу "филиалом американского мецената Джорджа Сороса в Турции".

Комитет по безопасности и внешней политике при президенте Турции отреагировал на заявление 10 послов и указал, что Турция является демократическим и правовым государством, где уважаются права человека, написала газета Cumhuriyet. Турецкая судебная система независима и принимает собственные решения без чьих-либо указаний, отметили чиновники.

Контекст:

Кавалу арестовали в ноябре 2017 года по обвинению в организации протестов на площади Таксим в Стамбуле в 2013 году и в соучастии в попытке переворота в 2016 году. В феврале 2020 года суд оправдал Кавалу по этому делу, но прокуратура затребовала его ареста по другой статье и обвинила в шпионаже, сообщила ВВС.

Европейский суд по правам человека признал арест Кавалы в 2019 году преследованием по политическим мотивам. В сентябре этого года Совет Европы дал Турции время до декабря, чтобы отпустить Кавалу, и пригрозил дисциплинарными мерами против Анкары.

В Турции в июле 2016 года произошла попытка военного переворота, мятеж был подавлен в течение нескольких часов.

Власти Турции утверждают, что к организации переворота причастен проживающий в США оппозиционный проповедник Фетхуллах Гюлен, и требуют его экстрадиции. Сам проповедник попросил США не выполнять требования Турции и назвал просьбу Анкары об экстрадиции политической вендеттой.

Теги: Германия, Турция, Реджеп Эрдоган, Франция, Канада, Швеция, Новая Зеландия, Дания, Джордж Сорос, Финляндия, Стамбул, Европа, Анкара, Евросоюз, МИД Турции, Европейский суд
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