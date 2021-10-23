Эрдоган распорядился выслать из Турции послов 10 стран. В их числе – главы дипмиссий США и стран Евросоюза

Эрдоган дал поручения министру иностранных дел Турции как можно скорее объявить этих послов персонами нон грата. Речь идет о главах дипмиссий Германии, Швеции, США, Франции, Финляндии, Дании, Норвегии, Нидерландов, Канады и Новой Зеландии.

18 октября послы этих стран призвали освободить главу культурного фонда Anadolu Kültür AŞ Османа Кавалу, который обвинялся в участии в попытке государственного переворота в 2016 году. Сразу после этого их вызвали в МИД Турции, сообщила "Русская служба ВВС".

Эрдоган назвал Кавалу "филиалом американского мецената Джорджа Сороса в Турции".

Комитет по безопасности и внешней политике при президенте Турции отреагировал на заявление 10 послов и указал, что Турция является демократическим и правовым государством, где уважаются права человека, написала газета Cumhuriyet. Турецкая судебная система независима и принимает собственные решения без чьих-либо указаний, отметили чиновники.