США выдвинули новое обвинение по теракту, случившемуся 32 года назад

Теракт на борту самолета Pan Am случился 21 декабря 1988 года над Шотландией, в результате погибло 270 человек. В деле было объявлено обвинение двум ливийцам, а спустя 32 года – 21 декабря 2020-го – министерство юстиции США предъявило новые обвинения третьему подозреваемому.

Министерство юстиции США обвинило гражданина Ливии в изготовлении бомбы, которая взорвалась во время рейса пассажирского самолета в небе над Шотландией ровно 32 года назад, в 1988 году. Об этом говорится в сообщении американского министерства.

Обвинения предъявили бывшему сотруднику ливийской разведки Масуду Хейр аль-Марими.

По данным министерства, Масуд с 1973-го по 2011 год работал в ливийской разведывательной службе ESO, через которую Ливия проводила террористические акты против других стран. В частности, он занимал должность технического эксперта по созданию взрывных устройств.

Взрыв самолета авиакомпании Pan Am забрал жизни 270 человек, среди которых были граждане 21 страны. До теракта 11 сентября 2001-го он считался крупнейшим террористическим нападением на мирных жителей США в истории.

Сразу после катастрофы шотландские и американские правоохранительные органы провели совместное расследование, которое в ноябре 1991 года привело к возбуждению уголовных дел в обеих странах по обвинению двух сотрудников ливийской разведки Абделя Басета Али аль-Меграхи (Меграхи) и Ламена Халифа Фхимаха (Фхимах) в нападении на самолет. Масуд стал третьим обвиняемым.