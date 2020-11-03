"Исламское государство" взяло ответственность за теракт в Вене

Вечером 2 ноября в Вене произошел теракт, в результате которого погибли как минимум пять человек. 3 ноября террористическая группировка "Исламское государство" заявила, что именно она причастна к этому событию.

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение в Вене, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на близкое к террористам агентство Amaq.

Заявление сопровождалось фотографией бородатого мужчины по имени Абу Дагна аль-Олбани – якобы именно он напал на толпу в центре Вены с пистолетом и пулеметом, после чего был убит австрийской полицией.

Теракт в центре Вены произошел вечером 2 ноября. Стреляли в шести локациях, в том числе возле синагоги на площади Шведенплатц. Очевидцы рассказывали, что слышали не менее 50 выстрелов. Ответственность за нападение в Вене взяли на себя джихадисты.

СМИ писали, что погибло семь человек, но глава МВД Австрии Карл Нехаммер подтвердил, что жертвами стали пять человек.

Нехаммер также утверждал, что в бегах находится еще как минимум один участник нападения. СМИ сообщали о задержании четверых подозреваемых.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее "ужасным терактом". По его словам, республика переживает "тяжелые времена". После теракта в стране решили закрыть синагоги, кошерные рестораны, еврейские супермаркеты и школы.