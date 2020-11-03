В зоне теракта в Вене были четыре украинских студента – посол

В результате теракта, который вечером 2 ноября произошел в центре Вены, украинцы не пострадали, сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

В кафе в зоне теракта, который произошел в Вене вечером 2 ноября, было четыре украинских студента, проинформировал в Facebook посол Украины в Австрии Александр Щерба.

Со студентами все хорошо, сообщил он.

Позже Щерба уточнил, что украинцев среди погибших нет.

Теракт в центре Вены произошел вечером 2 ноября. Стреляли в шести локациях, в том числе возле синагоги на площади Шведенплатц. Очевидцы рассказывали, что слышали не менее 50 выстрелов. Ответственность за нападение в Вене взяли на себя джихадисты.

СМИ писали, что погибло семь человек, но полиция пока подтвердила, что жертвами стали четверо человек, в том числе один из нападавших.

Глава МВД страны Карл Нехаммер утверждал, что в бегах находится еще как минимум один участник нападения. СМИ сообщали о задержании четверых подозреваемых.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее "ужасным терактом". По его словам, республика переживает "тяжелые времена". После теракта в стране решили закрыть синагоги, кошерные рестораны, еврейские супермаркеты и школы.