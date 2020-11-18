США выводят из Ирака и Афганистана часть войск

До 15 января в Ираке и Афганистане останется по 2500 американских военных, заявил и.о. руководителя Пентагона Кристофер Миллер.

Сейчас в Афганистане находится около 4500 военнослужащих США, а в Ираке – более 3000 Фото: EPA

Министерство обороны США объявило о выводе части войск из Ирака и Афганистана. Об этом заявил и.о. руководителя Пентагона Кристофер Миллер, отмечает 17 ноября CNBC.

В настоящее время в Афганистане находится около 4500 военнослужащих США, а в Ираке – более 3000. Количество американских военных в обеих странах планируется сократить до 2500 человек.

Вывод войск ожидается до 15 января 2021 года. Миллер заявил, что решение было принято президентом США Дональдом Трампом и об этом уже уведомили союзников по НАТО.