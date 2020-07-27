США закрыли свое консульство в китайском Чэнду. Этого требовали власти КНР

Американский флаг с генконсульства США в китайском Чэнду сняли утром 27 июля, после чего полиция ограничила доступ в район диппредставительства. Закрытия консульства требовал Пекин.

27 июля Соединенные Штаты официально закрыли по требованию властей Китая свое генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань). Об этом проинформировал МИД Китая.

"В 10 часов утра 27 июля 2020 года консульство США в Чэнду было закрыто в соответствии с требованиями Китая. Китайский компетентный орган затем вошел с главного входа и вступил во владение [помещением]", – говорится в сообщении.

Китайский государственный телеканал CCTV рассказал, что 25 июля рабочие начали снимать с консульства информационные таблички, 26 июля сняли эмблему консульства и погрузили краном в большой грузовик "по крайней мере один контейнер".

Национальный флаг США с дипломатического представительства в Чэнду сняли сегодня в 6.18. После этого китайская полиция ограничила доступ в район, где располагалось консульство.

Отношения между странами серьезно ухудшились на фоне эпидемии COVID-19, начавшейся в Китае в конце 2019 года.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и другие американские чиновники неоднократно обвиняли власти Китая в сокрытии масштабов эпидемии на ранних этапах, что, по их мнению, стало главной причиной пандемии. Пекин все обвинения отвергает.

21 июля США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть консульство в Хьюстоне. Его сотрудников обвинили в экономическом шпионаже, подрывной деятельности и попытках похищения научных данных.

В качестве зеркального ответа Китай потребовал от Соединенных Штатов закрыть Генконсульство в Чэнду.