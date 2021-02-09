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Столтенберг рассказал, когда Украина станет ближе к членству в НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украине нужно сконцентрироваться на реформах, которые приблизят ее к членству в НАТО.

Столтенберг заверил о поддержке евроатлантических стремлений Украины со стороны Альянса
Столтенберг заверил о поддержке евроатлантических стремлений Украины со стороны Альянса
Фото: EPA

Проведение реформ не только является "хорошим для Украины", но и приближает ее к членству в Североатлантическом альянсе. Об этом во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Видео мероприятия 9 февраля опубликовала в Twitter пресс-служба Альянса.

Столтенберг напомнил, что в 2008 году на саммите в Бухаресте НАТО принял решение о том, что Украина в будущем станет членом Альянса. Но Киев должен сосредоточить усилия на проведении реформ, отметил генсек НАТО.

"Я приветствую месседж премьер-министра о необходимости продолжения реформ, чтобы убедиться, что Украина имеет демократический, политический контроль над своими оборонительными институтами и Вооруженными силами, продолжает борьбу с коррупцией и укрепление демократических институтов", – сказал Столтенберг.

Он заверил о поддержке евроатлантических стремлений Украины со стороны Альянса. Столтенберг добавил, что вопрос расширения НАТО и политики открытых дверей будет обсуждаться на саммите лидеров Альянса в Брюсселе в текущем году.

"Чем ближе становится Украина к стандартам НАТО, тем ближе она становится к членству в НАТО. Я не могу назвать конкретную дату вступления, но могу сказать, что мы будем поддерживать ее на пути в Альянс. Лучшее средство – продолжение демократических реформ", – подчеркнул генсек НАТО.

8 февраля первый вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявлял, что парламент должен принять около 60 законопроектов, чтобы проложить Украине путь в ЕС и НАТО.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, поспособствовать членству Украины в НАТО может президент США Джо Байден. Для Украины стать членом Альянса – вопрос безопасности, сказал Зеленский в интервью Axios on HBO.

Теги: Киев, США, Украина, НАТО, Twitter, Джо Байден, реформы, Брюссель, Йенс Столтенберг, оборона, Бухарест, NATO, Владимир Зеленский, саммит, пресс-конференция, премьер-министр, вступ, сотрудничество, членство
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