Нужно прежде всего себе ставить вопрос, почему Украина не в НАТО. Хотя и со стороны Альянса есть определенное лукавство

И еще один момент по отношениям Украина – НАТО на фоне тезисов президента для канала НВО.

Почему-то когда думаешь над этим всем, то сразу вспоминаешь, как же трудно комментировать тематику Украина – НАТО. Когда журналисты задают вопросы по поводу наших перспектив, то очень трудно быть одновременно объективным в оценках (честность с собой), а с другой стороны – не дать почву для "зради" или пессимизма (от этого никто, кроме РФ, не выиграет).

В самом деле, почему мы не в НАТО – нужно ставить вопрос себе прежде всего. Есть куча индексов, которые показывают, что по политической и экономической модернизации нам еще много работать. Хотя можно и без кучи индексов, само состояние экономики – лучший индикатор дел.

Но и со стороны НАТО есть элемент определенного лукавства. Это тезисы о том, что Украина – важный партнер, двери открыты и никакая третья сторона, кроме Альянса и нас, не будет помехой. Окей, Украина не идеальна и отстала от Грузии по соответствующим вопросам. Но вот пример Грузии, которой тоже ой как трудно получить план действий по членству, несмотря на все преобразования. Хорошее доказательство двойного дна в соответствующих тезисах до определенной степени. Потому что не только в нас проблема, но и в другой стороне, у которой аббревиатура ПДЧ, когда речь идет об Украине или Грузии, вообще-то не вызывает положительных эмоций.

Альтернативы интеграции в НАТО нет. Другие модели обеспечения безопасности себя дискредитировали. Но и делать вид, что все хорошо или что будет легко, тоже не вариант.

Мы прошли уже стадию партнерства с расширенными возможностями и нас ждет непростой диалог о том, при каких условиях можем начинать серьезные разговоры о ПДЧ – потому что есть, с одной стороны, Конституция Украины и стратегия национальной безопасности, а с другой – решение Бухарестского саммита НАТО и заседание руководителей МИД НАТО в декабре 2008-го.

Диалог будет очень тяжелый. Потому что, опять же, разговоры о ПДЧ вызывают с той стороны острую аллергическую реакцию. Но говорить надо – и, как по мне, лучше было бы согласовать в каждой из сфер по два-три шага на следующие два-три года, выполнение которых вывело бы нас на диалог о ПДЧ напрямую. Годовая национальная программа, где более 170 статей, которую мало кто и осилить может, нас не выведет к этому.

И это должен быть документ высокого уровня с подписями сторон. Чтобы, с одной стороны, можно было внутри давить делать реформы. А с другой – были для Украины определенные гарантии со стороны НАТО, а не только общие фразы.

Источник: Mykola Bielieskov / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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