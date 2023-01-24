Стрелку часов Судного дня перевели на 10 секунд ближе к глобальной катастрофе из-за войны в Украине

В организации заявили, что из-за войны на карту поставлены суверенитет Украины и более широкие механизмы европейской безопасности, которые в основном сохранялись после окончания Второй мировой войны.
"Кроме того, война России с Украиной подняла серьезные вопросы о том, как взаимодействуют государства, размывая нормы международного поведения, лежащие в основе успешного реагирования на различные глобальные риски", – говорится в сообщении.
Ученые также подчеркнули, что "плохо завуалированные угрозы России применить ядерное оружие напоминают миру о том, что эскалация конфликта – по случайности, умыслу или просчету – представляет собой ужасный риск".
В организации считают, что вероятность того, что конфликт может выйти из-под чьего-либо контроля, остается высокой.
Проект "Часы Судного дня" начался в журнале Bulletin of Atomic Scientists в 1947 году. Решение о переводе стрелок часов Судного дня принимают совет директоров журнала и авторы издания, среди которых 15 лауреатов Нобелевской премии.
В январе 2017 года стрелки часов перевели с 23.57.00 на 23.57.30. По задумке создателей, когда стрелки доберутся до полуночи, наступит апокалипсис.
В январе 2018 года стрелки часов перевели на 30 секунд вперед. Время на часах так сильно приближалось к полуночи (то есть к концу света) только в 1953 году, в разгар холодной войны. В 2019 году символические часы оставили в двух минутах от полуночи.
В 2021–22 годах часы показывали 100 секунд до полуночи. При этом в отчете, опубликованном в январе 2022 года, упоминалась Украина и развертывание российских войск возле границ.