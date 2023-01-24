Стрелку часов Судного дня перевели на 10 секунд ближе к глобальной катастрофе из-за войны в Украине

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В организации заявили, что из-за войны на карту поставлены суверенитет Украины и более широкие механизмы европейской безопасности, которые в основном сохранялись после окончания Второй мировой войны.

"Кроме того, война России с Украиной подняла серьезные вопросы о том, как взаимодействуют государства, размывая нормы международного поведения, лежащие в основе успешного реагирования на различные глобальные риски", – говорится в сообщении.

Ученые также подчеркнули, что "плохо завуалированные угрозы России применить ядерное оружие напоминают миру о том, что эскалация конфликта – по случайности, умыслу или просчету – представляет собой ужасный риск".

В организации считают, что вероятность того, что конфликт может выйти из-под чьего-либо контроля, остается высокой.