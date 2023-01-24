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Стрелку часов Судного дня перевели на 10 секунд ближе к глобальной катастрофе из-за войны в Украине

Часы Судного дня сейчас находятся на 90 секундах до полуночи
Часы Судного дня сейчас находятся на 90 секундах до полуночи
Фото: thebulletin.org

Стрелки часов Судного дня перевели на 10 секунд вперед, оставив их на отметке 90 секунд до глобальной катастрофы. Причиной тому – война в Украине. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, обнародованном 24 января организацией "Бюллетень ученых-атомщиков".

В организации заявили, что из-за войны на карту поставлены суверенитет Украины и более широкие механизмы европейской безопасности, которые в основном сохранялись после окончания Второй мировой войны.

"Кроме того, война России с Украиной подняла серьезные вопросы о том, как взаимодействуют государства, размывая нормы международного поведения, лежащие в основе успешного реагирования на различные глобальные риски", – говорится в сообщении.

Ученые также подчеркнули, что "плохо завуалированные угрозы России применить ядерное оружие напоминают миру о том, что эскалация конфликта – по случайности, умыслу или просчету – представляет собой ужасный риск".

В организации считают, что вероятность того, что конфликт может выйти из-под чьего-либо контроля, остается высокой.

Контекст:

Проект "Часы Судного дня" начался в журнале Bulletin of Atomic Scientists в 1947 году. Решение о переводе стрелок часов Судного дня принимают совет директоров журнала и авторы издания, среди которых 15 лауреатов Нобелевской премии.

В январе 2017 года стрелки часов перевели с 23.57.00 на 23.57.30. По задумке создателей, когда стрелки доберутся до полуночи, наступит апокалипсис.

В январе 2018 года стрелки часов перевели на 30 секунд вперед. Время на часах так сильно приближалось к полуночи (то есть к концу света) только в 1953 году, в разгар холодной войны. В 2019 году символические часы оставили в двух минутах от полуночи.

В 2021–22 годах часы показывали 100 секунд до полуночи. При этом в отчете, опубликованном в январе 2022 года, упоминалась Украина и развертывание российских войск возле границ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, ядерное оружие, война, катастрофа, ученые, отчет, война России против Украины, часы, часы Судного дня
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