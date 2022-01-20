"Часы Судного дня" замерли на отметке 100 секунд до полуночи. В отчете упомянута Украина

"Мир не стал безопаснее в этом году по сравнению с тем, каким он был в это же время в 2021-м, таким образом, мы решили оставить стрелки на отметке 100 секунд до полуночи", – заявила глава организации Рейчел Бронсон.

Ученые отметили, что отношения США с Россией и Китаем остаются напряженными, при этом все три страны предпринимают усилия по ядерной модернизации, включая крупномасштабную программу Китая по расширению развертывания ракет большой дальности шахтного базирования, а также стремление России, Китая и США разработать гиперзвуковые ракеты.

Есть в отчете организации и упоминание об Украине.

"Украина остается потенциальной горячей точкой, а развертывание российских войск на границе с Украиной усиливает повседневную напряженность", – сказано в пресс-релизе.