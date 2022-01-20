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"Часы Судного дня" замерли на отметке 100 секунд до полуночи. В отчете упомянута Украина

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Украина остается потенциальной горячей точкой, отмечено в пресс-релизе ученых-атомщиков
Украина остается потенциальной горячей точкой, отмечено в пресс-релизе ученых-атомщиков
Фото: EPA

Представители организации "Бюллетень ученых-атомщиков" не стали переводить символические "часы Судного дня", оставив их на отметке 100 секунд до "ядерной катастрофы". Об этом сообщается в пресс-релизе организации, обнародованном 20 января.

"Мир не стал безопаснее в этом году по сравнению с тем, каким он был в это же время в 2021-м, таким образом, мы решили оставить стрелки на отметке 100 секунд до полуночи", – заявила глава организации Рейчел Бронсон.

Ученые отметили, что отношения США с Россией и Китаем остаются напряженными, при этом все три страны предпринимают усилия по ядерной модернизации, включая крупномасштабную программу Китая по расширению развертывания ракет большой дальности шахтного базирования, а также стремление России, Китая и США разработать гиперзвуковые ракеты.

Есть в отчете организации и упоминание об Украине.

"Украина остается потенциальной горячей точкой, а развертывание российских войск на границе с Украиной усиливает повседневную напряженность", – сказано в пресс-релизе.

Контекст:

Проект "Часы Судного дня" начался в журнале Bulletin of Atomic Scientists в 1947 году. Решение о переводе стрелок часов Судного дня принимают совет директоров журнала и авторы издания, среди которых 15 лауреатов Нобелевской премии.

В январе 2017 года стрелки часов перевели с 23.57.00 на 23.57.30. По задумке создателей, когда стрелки доберутся до полуночи, наступит апокалипсис. 

В январе 2018 года стрелки часов перевели на 30 секунд вперед. Время на часах так сильно приближалось к полуночи (т.е. к концу света) только в 1953 году, в разгар холодной войны. 

В 2019 году символические часы оставили в двух минутах от полуночи. В 2021 году "часы Судного дня" также показывали отметку "100 секунд", но об Украине в отчете организации не упоминалось. 

Теги: Россия, США, Украина, Китай, ученые, безопасность, часы Судного дня
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