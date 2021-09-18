Строители закончили укреплять конструкции собора Парижской Богоматери, реставрацию начнут зимой

В сентябре начнут работы по очистке внутренних стен и полов собора Парижской Богоматери Фото: ЕРА

Работы по укреплению состояли из демонтажа строительных лесов и большого органа для дальнейшей реконструкции, очистки испытательных площадок в двух часовнях и установки деревянных балок под потолком, заявили в компании.

В сентябре начнутся работы по очистке внутренних стен и полов собора. Ожидается, что реставрационные работы начнут этой зимой. Сейчас ведется подготовка к тендеру, чтобы выбрать подрядчика, который возьмется за проект реставрации.