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Суд освободил из-под стражи информатора WikiLeaks Мэннинг

Бывший аналитик военной разведки вооруженных сил США, информатор WikiLeaks Челси Мэннинг должна была предстать перед судом на судебных слушаниях по вопросу снятия с нее санкций за неисполнение судебных распоряжений, но суд постановил, что ее показания больше не нужны, а заключение не имеет смысла.

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В тюрьме Мэннинг поменяла пол
В тюрьме Мэннинг поменяла пол
Фото: ЕРА

Бывший аналитик военной разведки вооруженных сил США, информатор WikiLeaks Челси Мэннинг выпустили из тюрьмы, где она находилась за отказ давать показания по делу об утечке секретной информации. Об этом 12 марта сообщило издание Huffington Post.

Судья Энтони Трега распорядился освободить Мэннинг, заявив, что ее показания больше не нужны, а потому ее заключение не имеет смысла.

14 марта Мэннинг должна появиться на судебных слушаниях по вопросу снятия с нее санкций за неисполнение судебных распоряжений.

11 марта появилось сообщение о попытке информатора WikiLeaks покончить с собой.

Сотрудник разведки США Брэдли Мэннинг был арестован в 2010 году. 21 августа военный трибунал приговорил его к 35 годам лишения свободы за разглашение секретной информации сайту WikiLeaks.

На следующий день после оглашения приговора он объявил о желании сменить пол и попросил, чтобы его называли не Брэдли, а Челси. Американский суд разрешил Мэннинг сменить имя на женское, а в 2015 году бывшему разведчику позволили пройти курс гормональной терапии по смене пола.

17 января 2017 года тогдашний президент США Барак Обама смягчил приговор МэннингОна вышла на свободу 17 мая 2017 года, а не в 2045 году, как предполагалось приговором.

В марте 2019 года Мэннинг арестовали на два месяца за неуважение к суду. В мае 2019-го суд в США снова взял ее под стражу, теперь – на 18 месяцев, за отказ давать показания по делу об утечке секретной информации.

Теги: США, арест, WikiLeaks, информатор, Челси Мэннинг, тюрьмы, суд
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