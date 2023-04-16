Суд в Иране вынес приговор 10 военным по делу о крушении украинского самолета в 2020 году

В Иране вынесли приговоры по делу о крушении украинского самолета, в результате которого погибло 176 человек Фото: EPA

Командир был приговорен в общей сложности к 13 годам лишения свободы. Девять других осужденных получили сроки от одного до трех лет, говорится в сообщении.

Рассмотрение этого дела было "одним из самых важных, деликатных и сложных судебных процессов в стране за последние несколько лет", говорится в сообщении.

Отмечается, что действия командира, в результате которых был сбит самолет, "были связаны с его незнанием ситуации и его необоснованным убеждением, что обнаруженная цель была враждебной".

Вынесенное судом решение стороны могут оспорить в течение 20 дней.