Суд в Иране вынес приговор 10 военным по делу о крушении украинского самолета в 2020 году

Командир был приговорен в общей сложности к 13 годам лишения свободы. Девять других осужденных получили сроки от одного до трех лет, говорится в сообщении.
Рассмотрение этого дела было "одним из самых важных, деликатных и сложных судебных процессов в стране за последние несколько лет", говорится в сообщении.
Отмечается, что действия командира, в результате которых был сбит самолет, "были связаны с его незнанием ситуации и его необоснованным убеждением, что обнаруженная цель была враждебной".
Вынесенное судом решение стороны могут оспорить в течение 20 дней.
Самолет Boeing 737-800 рейса PS752, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.
Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.
Иран 20 февраля 2021 года объявил о завершении расследования катастрофы. Прокуратура Ирана обвинила в причастности к крушению 10 человек, среди них есть высшие военные командиры Корпуса стражей исламской революции. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал отчет Ирана предвзятым и пообещал продолжить добиваться наказания Ирана за это преступление.
В январе 2023 года временный поверенный в делах Украины в Иране Евгений Кравченко сообщал, что Иран до сих пор не озвучил официально имена обвиняемых.