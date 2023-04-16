ГОРДОН
 
 
МИР

Суд в Иране вынес приговор 10 военным по делу о крушении украинского самолета в 2020 году

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Иране вынесли приговоры по делу о крушении украинского самолета, в результате которого погибло 176 человек
В Иране вынесли приговоры по делу о крушении украинского самолета, в результате которого погибло 176 человек
Фото: EPA

Иран приговорил 10 военнослужащих к тюремному заключению по обвинению в причастности к крушению украинского авиалайнера рейса PS752 в 2020 году в Тегеране. Об этом сообщает иранское информагентство Mizan Online 16 апреля.

Командир был приговорен в общей сложности к 13 годам лишения свободы. Девять других осужденных получили сроки от одного до трех лет, говорится в сообщении.

Рассмотрение этого дела было "одним из самых важных, деликатных и сложных судебных процессов в стране за последние несколько лет", говорится в сообщении.

Отмечается, что действия командира, в результате которых был сбит самолет, "были связаны с его незнанием ситуации и его необоснованным убеждением, что обнаруженная цель была враждебной".

Вынесенное судом решение стороны могут оспорить в течение 20 дней.

Контекст:

Самолет Boeing 737-800 рейса PS752, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

Иран 20 февраля 2021 года объявил о завершении расследования катастрофы. Прокуратура Ирана обвинила в причастности к крушению 10 человек, среди них есть высшие военные командиры Корпуса стражей исламской революции. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал отчет Ирана предвзятым и пообещал продолжить добиваться наказания Ирана за это преступление. 

В январе 2023 года временный поверенный в делах Украины в Иране Евгений Кравченко сообщал, что Иран до сих пор не озвучил официально имена обвиняемых

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Иран, самолет, военные, приговор, суд, крушение самолета МАУ в Иране
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
20-летняя теннисистка Костюк обручилась и показала своего жениха. Фото
20-летняя теннисистка Костюк обручилась и показала своего жениха. Фото
Галина ГРИШИНА
Каменских призналась, что недовольна сейчас своей фигурой. Артистка рассказала, как теперь к ней относится муж
Каменских призналась, что недовольна сейчас своей фигурой. Артистка рассказала, как теперь к ней относится муж
Галина ГРИШИНА
Из отстрелянных гильз создали тематические пасхальные писанки. Чтобы стать обладателем одной из них, необходимо задонатить на дроны для ВСУ
Из отстрелянных гильз создали тематические пасхальные писанки. Чтобы стать обладателем одной из них, необходимо задонатить на дроны для ВСУ
Галина ГРИШИНА
Великобритания не дала визы украинским артистам. Организаторы тура обвинили британское правительство в лицемерии и заявили о €100 тыс. убытков
Великобритания не дала визы украинским артистам. Организаторы тура обвинили британское правительство в лицемерии и заявили о €100 тыс. убытков
Галина ГРИШИНА
Снайпер Эмеральд во второй раз стала матерью и показала первое фото новорожденной дочери
Снайпер Эмеральд во второй раз стала матерью и показала первое фото новорожденной дочери
Галина ГРИШИНА
Скандал с Wellboy. Продюсерская компания, с которой он прекратил сотрудничество, обратилась в СБУ
Скандал с Wellboy. Продюсерская компания, с которой он прекратил сотрудничество, обратилась в СБУ
Галина ГРИШИНА
Продюсер "Голосу країни" Завадюк совершил каминг-аут и признался, что живет вместе с бойфрендом
Продюсер "Голосу країни" Завадюк совершил каминг-аут и признался, что живет вместе с бойфрендом
Галина ГРИШИНА
Пугачевой – 74 года. Самые яркие фото певицы и 46-летнего Галкина от момента их знакомства до переезда в Израиль
Пугачевой – 74 года. Самые яркие фото певицы и 46-летнего Галкина от момента их знакомства до переезда в Израиль
Галина ГРИШИНА
  Как в апреле посадить лук, чтобы он не пошел в стрелки. Эксперт назвала пять простых действий, которые помогут собрать сочный урожай
  Как в апреле посадить лук, чтобы он не пошел в стрелки. Эксперт назвала пять простых действий, которые помогут собрать сочный урожай
Галина ГРИШИНА
Зеленская рассказала, что ее успокаивает, как часто сама моет посуду и куда девает старую косметику
Зеленская рассказала, что ее успокаивает, как часто сама моет посуду и куда девает старую косметику
Галина ГРИШИНА
Как разнообразить вкус любого салата или закуски. Кулинарный лайфхак с использованием всего двух обычных продуктов
Как разнообразить вкус любого салата или закуски. Кулинарный лайфхак с использованием всего двух обычных продуктов
Галина ГРИШИНА
50-летняя королева Испании Летиция на публике "гордо демонстрировала те серебряные пряди, которые многие пытаются скрыть". Фото
50-летняя королева Испании Летиция на публике "гордо демонстрировала те серебряные пряди, которые многие пытаются скрыть". Фото
Галина ГРИШИНА
Эксперты рассказали о преимуществах использования стеклянной пилочки для ногтей
Эксперты рассказали о преимуществах использования стеклянной пилочки для ногтей
Галина ГРИШИНА
"Судя по моему браку, ритуал сработал". Зорий рассказала о семейной пасхальной традиции, которой придерживались, чтобы быть счастливыми в любви
"Судя по моему браку, ритуал сработал". Зорий рассказала о семейной пасхальной традиции, которой придерживались, чтобы быть счастливыми в любви
Галина ГРИШИНА
  "На краю". Участница дуэта TamerlanAlena Омаргалиева посвятила песню украинкам, которые ждут своих мужчин с войны. Видео
  "На краю". Участница дуэта TamerlanAlena Омаргалиева посвятила песню украинкам, которые ждут своих мужчин с войны. Видео
Галина ГРИШИНА
"Весь вкус этого блюда в заправке и она просто фантастическая". Подробный рецепт по мотивам классического салата "Цезарь"
"Весь вкус этого блюда в заправке и она просто фантастическая". Подробный рецепт по мотивам классического салата "Цезарь"
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Судя по моему браку, ритуал сработал". Зорий рассказала о семейной пасхальной традиции, которой придерживались, чтобы быть счастливыми в любви (196083)
2
"Бунито". Пошаговый рецепт приготовления легкого и очень вкусного салата всего из четырех продуктов (125509)
3
Каменских впервые высказалась о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму в обмен на карьеру (76603)
4
Великобритания не дала визы украинским артистам. Организаторы тура обвинили британское правительство в лицемерии и заявили о €100 тыс. убытков (46739)
5
Пугачевой – 74 года. Самые яркие фото певицы и 46-летнего Галкина от момента их знакомства до переезда в Израиль (42612)
6
"Его хочется есть еще и еще!" Легкий рецепт вкуснейшего салата к праздничному столу (38472)
7
Как Никитюк, Полякова, Каменских и другие выглядят без макияжа. Пять фото до и после (30502)
8
"Весь вкус этого блюда в заправке и она просто фантастическая". Подробный рецепт по мотивам классического салата "Цезарь" (25215)
 
 
 
 