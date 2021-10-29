Суд в Латвии приговорил пророссийского журналиста к лишению свободы за разжигание вражды

Алексеев сообщил, что пока находится на свободе Фото: Юрий Георгиевич Алексеев / Facebook

Журналист также признан виновным в незаконном хранении боеприпасов и распространении материалов, содержащих детскую порнографию.

Издание отмечает, что разжигание межнациональной вражды Алексееву инкриминировали за комментарии в соцсетях с 1 октября 2016 года по 7 декабря 2017 года.

Уголовный процесс в его отношении начался в ноябре 2017 года. Согласно материалам следствия, во время обыска у журналиста нашли патроны к пистолету и детскую порнографию.

Алексеев является главным редактором сайта Imhoclub.lv, ранее он был депутатом Рижской думы. Полиция безопасности Латвии называла Imhoclub.lv сайтом, который "играет определенную роль в укреплении российского информационного влияния в Латвии", и утверждала, что ресурс финансируют из России.

Осужденный считает дело сфабрикованным, он заявлял в Facebook о намерении обжаловать приговор и сообщил, что пока находится на свободе.