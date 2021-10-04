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В Афганистане обстреляли автомобиль журналиста, есть погибшие

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Стрельба произошла в Джелалабаде
Стрельба произошла в Джелалабаде
Фото: ЕРА (архив)

В восточной афганской провинции Нангархар вечером 2 октября обстреляли автомобиль журналиста Саида Марофа Саадата. Об этом сообщило агентство ANI со ссылкой на представителей властей страны.

В результате три человека погибли, еще двое получили ранения. Информацию об убийстве журналиста подтвердил источник Xinhua в службе безопасности Афганистана. По его словам, погиб журналист и еще два человека.

Саадат и его родственники ехали на машине по дороге в 5-м полицейском округе города Джелалабад. В это время боевики открыли по ним огонь из велорикши. Сын Саадата и водитель автомобиля получили ранения, уточнил собеседник агентства.

Независимый комитет по безопасности журналистов Афганистана осудил убийство. Ни одна организация не взяла на себя ответственность за нападение. По сведениям источника, власти расследуют этот инцидент.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул.

3 октября в Кабуле прогремел взрыв у мечети. В результате взрыва погибло восемь человекAssociated Press отмечало, что взрыв случился в то время, как в мечети проходила панихида по матери представителя "Талибана" Забихуллы Муджахида.

Теги: Афганистан, нападение, Талибан, талибы, журналисты, обстрелы, автомобиль, приход талибов к власти в Афганистане 2021
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