В Афганистане обстреляли автомобиль журналиста, есть погибшие

В результате три человека погибли, еще двое получили ранения. Информацию об убийстве журналиста подтвердил источник Xinhua в службе безопасности Афганистана. По его словам, погиб журналист и еще два человека.

Саадат и его родственники ехали на машине по дороге в 5-м полицейском округе города Джелалабад. В это время боевики открыли по ним огонь из велорикши. Сын Саадата и водитель автомобиля получили ранения, уточнил собеседник агентства.

Независимый комитет по безопасности журналистов Афганистана осудил убийство. Ни одна организация не взяла на себя ответственность за нападение. По сведениям источника, власти расследуют этот инцидент.