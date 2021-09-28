Банковская система Афганистана находится на грани краха – глава исламского банка страны

Афганцы сейчас массово снимают деньги с банковских счетов. При этом большинство банков не работают и не предоставляют полный спектр услуг, рассказал специалист.

По данным Всемирного банка, около 40% ВВП Афганистана составляет иностранная помощь. После захвата власти талибами западные страны начали замораживать активы, к которым Афганистан мог получить доступ через Всемирный банк и МВФ. Аль-Фалахи считает, что это побуждает "Талибан" искать другие источники финансовой поддержки.